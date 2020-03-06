سياسة
4 دقيقة قراءة
الأميرة هيا: حاكم دبي سعى لتزويج طفلتنا البالغة 11 عاماً لولي العهد السعودي
كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن الأميرة هيا قالت أمام القضاء البريطاني بأن زوجها السابق حاكم دبي سعى لإجراء ترتيبات للزواج بين ابنته ومحمد بن سلمان، وإنها خشيت على سلامة عائلتها بعد عثورها على مسدس مرتين على سريرها.
الأميرة هيا: حاكم دبي سعى لتزويج طفلتنا البالغة 11 عاماً لولي العهد السعودي
الأميرة هيا: حاكم دبي سعى لتزويج طفلتنا البالغة 11 عاماً لولي العهد السعودي
6 مارس 2020

كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية الخميس، أن الأميرة هيا بنت الحسين الزوجة السابقة للشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، أبلغت القاضي البريطاني بالمحكمة العليا في لندن أن بن راشد سعى في 2018 لإجراء ترتيبات للزواج بين ابنته الجليلة البالغة من العمر 11 عاماً في حينها، وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان.

جاء ذلك في إطار إفادة الأميرة هيا أمام القضاء البريطاني بعد تقديمها طلب الوصاية على طفليها وحماية ابنتها من الزواج القسري وإصدار أمر بعدم تعرض بن راشد لها.

وقالت الأميرة إن ضابط شرطة موثوقاً به أخبرها أن أحد أفراد عائلة الشيخ زار المملكة العربية السعودية في فبراير/شباط من العام الماضي لمناقشة أمر الزواج.

وصدر الخميس حكم قضائي بريطاني أكد فيه أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، نفذ حملة تهدف إلى "ترهيب وتخويف" لزوجته المنفصلة الأميرة هيا بنت الحسين قبل أن تهرب إلى المملكة المتحدة.

وفي نص الحكم قال القاضي أندرو مكفارلين، بأن الأميرة قالت إنها تخشى على سلامة عائلتها، إذ عثرت على مسدس مرتين على سريرها قبل عام، كما تلقت تهديدات بالنقل إلى سجن في منطقة صحراوية بعيدة.

وتوصّل القضاء البريطاني إلى هذه الاستنتاجات بعد معركة قضائية بين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (70 عاماً) وهو أيضاً رئيس حكومة الإمارات ونائب الرئيس الإماراتي، والأميرة هيا (45 عاماً) الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بشأن ابنتيهما اللتين طالب الشيخ بإعادتهما.

وقال القاضي ماكفارلين إن المزاعم التي أوردتها الأميرة هيا عن خطف وتعذيب للأميرة شمسة والأميرة لطيفة، ابنتي محمد بن راشد من زيجة أخرى اللتين حاولتا الهرب لكن بن راشد أعادهما قسراً، أثبتت صحتها.

وأفادت الأميرة بأن علاقتها بالشيخ محمد تدهورت بعد أن حاولت مساعدة شمسة ولطيفة على الهرب.

غير أنه لم يثبت مزاعم مسألة سعى بن راشد لتزويج ابنتها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فلم تستطع الأميرة هيا تقديم إثباتات ملموسة عن خطط الزواج القسري، حسب بلومبرغ.

لكن القاضي أصدر في يوليو/تموز العام الماضي أمراً مؤقتاً بحماية ابنتها من الزواج القسري بناء على مخاوف الأميرة هيا.

ووفقاً لما أورد موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، رفضت المحكمة العليا النظر في طعن مقدم من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمنع نشر حكمين يتعلقان بالمعركة القضائية مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين على حضانة طفليهما أمام المحاكم البريطانية ذات الصلة.

معركة قضائية

وكانت الأميرة هيا سافرت إلى بريطانيا مع طفليها في أبريل/نيسان من العام الماضي ودخلت في قضية قانونية في لندن بشأن مستقبل الطفلين مع الشيخ محمد.

الأميرة الأردنية أوضحت للمحكمة العليا في لندن أنها خشيت أن يختطف زوجها السابق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي طفليها ويعيدهما إلى الإمارات ويمنعها من رؤيتهما مرة أخرى.

جلسات المحكمة عقدت في سرية، لكن القيود المفروضة على إعلانها رفعت الخميس بما سمح لوسائل الإعلام بالنشر في أعقاب حكم المحكمة العليا البريطانية الذي صدر في وقت سابق برفض طلب الشيخ محمد بالاستئناف على قرار الإعلان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us