كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية الخميس، أن الأميرة هيا بنت الحسين الزوجة السابقة للشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، أبلغت القاضي البريطاني بالمحكمة العليا في لندن أن بن راشد سعى في 2018 لإجراء ترتيبات للزواج بين ابنته الجليلة البالغة من العمر 11 عاماً في حينها، وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان.

جاء ذلك في إطار إفادة الأميرة هيا أمام القضاء البريطاني بعد تقديمها طلب الوصاية على طفليها وحماية ابنتها من الزواج القسري وإصدار أمر بعدم تعرض بن راشد لها.

وقالت الأميرة إن ضابط شرطة موثوقاً به أخبرها أن أحد أفراد عائلة الشيخ زار المملكة العربية السعودية في فبراير/شباط من العام الماضي لمناقشة أمر الزواج.

وصدر الخميس حكم قضائي بريطاني أكد فيه أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، نفذ حملة تهدف إلى "ترهيب وتخويف" لزوجته المنفصلة الأميرة هيا بنت الحسين قبل أن تهرب إلى المملكة المتحدة.

وفي نص الحكم قال القاضي أندرو مكفارلين، بأن الأميرة قالت إنها تخشى على سلامة عائلتها، إذ عثرت على مسدس مرتين على سريرها قبل عام، كما تلقت تهديدات بالنقل إلى سجن في منطقة صحراوية بعيدة.

وتوصّل القضاء البريطاني إلى هذه الاستنتاجات بعد معركة قضائية بين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (70 عاماً) وهو أيضاً رئيس حكومة الإمارات ونائب الرئيس الإماراتي، والأميرة هيا (45 عاماً) الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بشأن ابنتيهما اللتين طالب الشيخ بإعادتهما.

وقال القاضي ماكفارلين إن المزاعم التي أوردتها الأميرة هيا عن خطف وتعذيب للأميرة شمسة والأميرة لطيفة، ابنتي محمد بن راشد من زيجة أخرى اللتين حاولتا الهرب لكن بن راشد أعادهما قسراً، أثبتت صحتها.

وأفادت الأميرة بأن علاقتها بالشيخ محمد تدهورت بعد أن حاولت مساعدة شمسة ولطيفة على الهرب.

غير أنه لم يثبت مزاعم مسألة سعى بن راشد لتزويج ابنتها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فلم تستطع الأميرة هيا تقديم إثباتات ملموسة عن خطط الزواج القسري، حسب بلومبرغ.

لكن القاضي أصدر في يوليو/تموز العام الماضي أمراً مؤقتاً بحماية ابنتها من الزواج القسري بناء على مخاوف الأميرة هيا.

ووفقاً لما أورد موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، رفضت المحكمة العليا النظر في طعن مقدم من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمنع نشر حكمين يتعلقان بالمعركة القضائية مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين على حضانة طفليهما أمام المحاكم البريطانية ذات الصلة.

معركة قضائية

وكانت الأميرة هيا سافرت إلى بريطانيا مع طفليها في أبريل/نيسان من العام الماضي ودخلت في قضية قانونية في لندن بشأن مستقبل الطفلين مع الشيخ محمد.

الأميرة الأردنية أوضحت للمحكمة العليا في لندن أنها خشيت أن يختطف زوجها السابق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي طفليها ويعيدهما إلى الإمارات ويمنعها من رؤيتهما مرة أخرى.

جلسات المحكمة عقدت في سرية، لكن القيود المفروضة على إعلانها رفعت الخميس بما سمح لوسائل الإعلام بالنشر في أعقاب حكم المحكمة العليا البريطانية الذي صدر في وقت سابق برفض طلب الشيخ محمد بالاستئناف على قرار الإعلان.