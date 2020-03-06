يسود هدوء حذر منطقة إدلب شمالي غربي سوريا، بعد دخول الاتفاق التركي-الروسي حول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس-الجمعة.

وسُجل الجمعة، عدد من الخروقات من قِبل النظام السوري بقصفه لعدة مناطق في ريف حلب الغربي وريف إدلب وريف حماة، براجمات الصواريخ والمدفعية، حسب ما كشفه الصحفي السوري أنس تريسي من إدلب.

وقال تريسي لـTRT عربي، إن النظام السوري أطلق 20 قذيفة نحو المناطق التي تسيطر عليها المعارضة خلال 10 ساعات من بدء سريان وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية الجمعة، عن مصدر عسكري قوله بوجود التزام لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، إنه يأمل في أن يؤدي الاتفاق التركي الروسي حول إدلب إلى "وقف فوري ودائم للعمليات القتالية" يصب في مصلحة السكان.

وقال غوتيريش في بيان، إنه "أخذ علماً" بالاتفاق التركي الروسي، مشيراً إلى أن سكان شمالي غربي سوريا "تحمّلوا معاناة هائلة".

وقال مصدر دبلوماسي إن مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً مغلقاً مساء الجمعة، بطلب من روسيا.

والخميس، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، بعد قمة بالعاصمة الروسية موسكو، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في إدلب السورية.

ومن أبرز بنود بيان مشترك صدر عن البلدين، إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "M4" و6 كم جنوبه، على أن تحدَّد التفاصيل في غضون 7 أيام.

واتفق على إطلاق دوريات تركية وروسية في 15 مارس/آذار الجاري على امتداد طريق "M4" بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب على إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته باستشهاد 33 جندياً تركياً الأسبوع الماضي، جرّاء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وعلى إثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب، رداً على اعتداء الأخيرة على القوات التركية المتمركزة هناك في عدد من النقاط، وفق اتفاق سوتشي لـ"وقف التصعيد".