سياسة
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من جديد.. السعودية تجري تعديلات وزارية وتعفي وزير الاستثمار
قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الخميس، إن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمراً بإعفاء وزير الاستثمار محمد التويجري من منصبه، وتكليف وزير المالية محمد الجدعان الإشراف على الوزارة. يأتي ذلك بعد 10 أيام من تعديلات وزارية أخرى أجرتها المملكة.
من جديد.. السعودية تجري تعديلات وزارية وتعفي وزير الاستثمار
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يُصدر أمراً بإعفاء وزير الاستثمار محمد التويجري / Getty Images
6 مارس 2020

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الخميس، أمراً بإعفاء محمد بن مزيد التويجري من منصبه وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وتكليف وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان إدارة شؤون الوزارة، على أن يُعين التويجري مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

يأتي ذلك بعد نحو عشرة أيام من تغيير وزاري أعاد وزير الطاقة السابق خالد الفالح إلى التشكيل وزيراً للاستثمار، واستحدث وزارتين للرياضة والسياحة، بالإضافة إلى إعفاء وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبد الله الحمدان، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة من منصبيهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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