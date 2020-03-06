أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الخميس، أمراً بإعفاء محمد بن مزيد التويجري من منصبه وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وتكليف وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان إدارة شؤون الوزارة، على أن يُعين التويجري مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

يأتي ذلك بعد نحو عشرة أيام من تغيير وزاري أعاد وزير الطاقة السابق خالد الفالح إلى التشكيل وزيراً للاستثمار، واستحدث وزارتين للرياضة والسياحة، بالإضافة إلى إعفاء وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبد الله الحمدان، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة من منصبيهما.