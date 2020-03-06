أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 21 عنصراً من قوات النظام السوري وتدمير مدفعين وراجمتَي صواريخ تابعين له مساء الخميس، ردّاً على استشهاد جندي تركي برصاص قوات النظام، في إطار عملية درع الربيع

وقال بيان لوزارة الدفاع إنه "عقب استشهاد جندي من قواتنا، وبواسطة طائرة مسيرة من دون طيار مسلحة، جرى تحييد 21 من عناصر قوات النظام السوري وتدمير مدفعين وراجمتين للصواريخ تابعة له".

وتابع البيان: "لم يذهب دم شهيدنا هدراً، وجرى الرد على الفور انتقاماً له".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جنديين اثنين، أحدهما يوم الخميس والآخر يوم الأربعاء، وإصابة 3 آخرين بجروح في منطقة عملية "درع الربيع".

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن قوات النظام السوري أطلقت نيرانها ضد القوات التركية قبيل اتفاق تركي روسي حول إدلب.

وأكد البيان أن القوات التركية ردت بشكل مكثف على مصادر النيران في المنطقة، ودمرت الأهداف المحددة.

والخميس، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، بعد قمة بالعاصمة الروسية موسكو، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في إدلب السورية.

ومن أبرز بنود بيان مشترك صدر عن البلدين، إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "M4" و6 كم جنوبه، على أن يحدَّد التفاصيل في غضون 7 أيام.

وإطلاق دوريات تركية وروسية في 15 مارس/آذار الجاري على امتداد طريق "M4" بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته باستشهاد 33 جندياً تركياً الأسبوع الماضي، جرّاء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وعلى إثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب، رداً على اعتداء الأخيرة على القوات التركية المتمركزة هناك في عدد من النقاط، وفق اتفاق سوتشي لـ"وقف التصعيد".