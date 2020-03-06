سجلت الصين 30 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة وفيات الفيروس في الصين إلى 3 آلاف و44 حالة.

وأفادت اللجنة الحكومية للصحة في الصين في بيان الجمعة، بأن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 30 شخصاً.

وأشار البيان إلى أن عدد الإصابات التي سُجلت خلال الفترة ذاتها وصل إلى 143 إصابة، وهي زيادة طفيفة مقارنة باليوم السابق (139)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات منذ انتشار الفيروس إلى 80 ألفاً و552 إصابة.

انتشار عالمي

وسُجّلت إصابة سبعة أشخاص بفيروس كورونا في الضفّة الغربيّة المحتلة بحسب السلطات الفلسطينية التي أعلنت الخميس حال الطوارئ لمدة 30 يوماً، بعد فترة وجيزة من إعلان إغلاق كنيسة المهد في بيت لحم، ومنع دخول السياح لفترة أسبوعين.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الخميس، حال الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوماً في مواجهة الفيروس. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس، تسجيل سبع إصابات بكورونا في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، وهي الإصابات الفلسطينية الأولى منذ بدء انتشار الفيروس.

والخميس، أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمقي أن المدارس والجامعات في الجمهورية الإسلامية ستغلَق لمدة شهر، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في إيران، إذ ارتفعت حصيلة الوفيات الخميس، إلى 107 أشخاص. لكن وكالة الأنباء الرسمية إرنا ذكرت أن عدد الوفيات قد يكون أكبر.

وسبق أن علقت إيران العديد من الأحداث الرياضية والثقافية وخفضت ساعات العمل.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل إصابة جديدة مؤكدة الخميس، لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا.

وقالت الوزراة في بيان، إن العدد الإجمالي للمصابين أصبح 16 مصاباً.

والخميس، أكدت جنوب أفريقيا تسجيلها أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لرجل زار إيطاليا. وأضافت أن "المريض رجل يبلغ 38 عاماً سافر إلى إيطاليا مع زوجته. كانا ضمن مجموعة من 10 أشخاص وعادا إلى جنوب إفريقيا في الأول من مارس/آذار 2020".

وفي الدول العربية أعلنت الصحة العمانية الخميس، ارتفاع معدل الإصابات لديها إلى 16.

وكانت الجزائر والسعودية قد أعلنا تسجيلهما إصابات جديدة بالفيروس الأربعاء، فيما أكدت تركيا على لسان المتحدث باسم رئاستها إبراهيم قالن خلوّها من أي إصابات.

وظهر فيروس كورونا في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسمياً منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشّي الفيروس الذي انتشر لاحقاً في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.