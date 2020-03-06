سياسة
3 دقيقة قراءة
كورونا.. ارتفاع وفيات الصين إلى 3044 وانتشار الفيروس في دول جديدة
ارتفعت حصيلة وفيات كورونا في الصين لتصل إلى 3044 حالة بعدما سجلت 30 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس لتسجل 80 ألفاً و552 إصابة.
كورونا.. ارتفاع وفيات الصين إلى 3044 وانتشار الفيروس في دول جديدة
يواصل كورونا انتشاره في الصين مسجلاً 30 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية  / DPA
6 مارس 2020

سجلت الصين 30 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة وفيات الفيروس في الصين إلى 3 آلاف و44 حالة.

وأفادت اللجنة الحكومية للصحة في الصين في بيان الجمعة، بأن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 30 شخصاً.

وأشار البيان إلى أن عدد الإصابات التي سُجلت خلال الفترة ذاتها وصل إلى 143 إصابة، وهي زيادة طفيفة مقارنة باليوم السابق (139)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات منذ انتشار الفيروس إلى 80 ألفاً و552 إصابة.

انتشار عالمي

وسُجّلت إصابة سبعة أشخاص بفيروس كورونا في الضفّة الغربيّة المحتلة بحسب السلطات الفلسطينية التي أعلنت الخميس حال الطوارئ لمدة 30 يوماً، بعد فترة وجيزة من إعلان إغلاق كنيسة المهد في بيت لحم، ومنع دخول السياح لفترة أسبوعين.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الخميس، حال الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوماً في مواجهة الفيروس. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس، تسجيل سبع إصابات بكورونا في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، وهي الإصابات الفلسطينية الأولى منذ بدء انتشار الفيروس.

والخميس، أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمقي أن المدارس والجامعات في الجمهورية الإسلامية ستغلَق لمدة شهر، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في إيران، إذ ارتفعت حصيلة الوفيات الخميس، إلى 107 أشخاص. لكن وكالة الأنباء الرسمية إرنا ذكرت أن عدد الوفيات قد يكون أكبر.

وسبق أن علقت إيران العديد من الأحداث الرياضية والثقافية وخفضت ساعات العمل.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل إصابة جديدة مؤكدة الخميس، لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا.

وقالت الوزراة في بيان، إن العدد الإجمالي للمصابين أصبح 16 مصاباً.

والخميس، أكدت جنوب أفريقيا تسجيلها أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لرجل زار إيطاليا. وأضافت أن "المريض رجل يبلغ 38 عاماً سافر إلى إيطاليا مع زوجته. كانا ضمن مجموعة من 10 أشخاص وعادا إلى جنوب إفريقيا في الأول من مارس/آذار 2020".

وفي الدول العربية أعلنت الصحة العمانية الخميس، ارتفاع معدل الإصابات لديها إلى 16.

وكانت الجزائر والسعودية قد أعلنا تسجيلهما إصابات جديدة بالفيروس الأربعاء، فيما أكدت تركيا على لسان المتحدث باسم رئاستها إبراهيم قالن خلوّها من أي إصابات.

وظهر فيروس كورونا في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسمياً منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشّي الفيروس الذي انتشر لاحقاً في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us