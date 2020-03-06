أهم الأحداث:

أردوغان يعلن وقف إطلاق النار في إدلب مع احتفاظ تركيا بحق الرد على النظام السوري، ومنظمات دولية تنتقد انتهاكات اليونان بحق اللاجئين والاتحاد الأوروبي يبررها.

الجديد على TRT عربي:

هل ينجح الكونغرس في إلغاء السرية عن تقرير مقتل خاشقجي؟

"الفوضى والنار".. تقرير يكشف تدبير سلطات السودان هجمات مُميتة ضد المتظاهرين

شاهد!

الوجود التركي في إدلب.. السياق والمبررات

اتفاق إدلب

عُقد مؤتمر صحفي مشترك الخميس، بين أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب انتهاء الاجتماعات بين الوفدين التركي والروسي بشأن إدلب في موسكو. [

TRT عربي

]

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب لقائه نظيره الروسي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، يبدأ اعتباراً من منتصف ليلة الجمعة، مع الاحتفاظ بحق الرد على هجمات النظام. [TRT عربي]

وأكد الجانبان أن الحل العسكري لن يساهم في إنهاء الصراع في سوريا، وأن الحل الوحيد يتمثل في حل سياسي بقيادة السوريين ورعايتهم وحدهم. [الأناضول]

اليونان.. انتهاكات حقوق اللاجئين

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن استنكاره للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل السلطات اليونانية ضد طالبي اللجوء على الحدود مع تركيا. [TRT عربي]

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر إن الظروف تحدد ما إذا كان استخدام اليونان الرصاص المطاطي ضد طالبي اللجوء قانونياً أم لا، فيما يعد ضوءاً أخضر لأثينا لمواصلة استخدام هذا السلاح الذي قد يتسبب في إصابات قاتلة. [الأناضول]

وأعلنت ولاية أدرنة التركية الأربعاء، مقتل طالب لجوء سوري وإصابة 5 آخرين، جرّاء إطلاق الشرطة وحرس الحدود اليوناني الرصاص الحي والبلاستيكي وقنابل الصوت والغاز عليهم. [TRT عربي]