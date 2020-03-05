كشف القضاء البريطاني، الخميس، أن حاكم دبي أمر بخطف اثنتين من بناته ونفّذ "حملة ترهيب" تجاه إحدى زوجاته الأميرة هيا بنت الحسين الأردنية، ما أرغمها على الفرار إلى الخارج.

وتوصل قاض في لندن إلى هذه الاستنتاجات بعد معركة قضائية بين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (70 عاماً) وهو أيضاً رئيس حكومة الإمارات ونائب الرئيس الإماراتي، والأميرة هيا (45 عاماً) الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بشأن ابنتيهما اللتين طالب الشيخ بإعادتهما.

وفقاً لما أورد موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC رفضت المحكمة العليا النظر في طعن مقدم من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمنع نشر حكمين يتعلقان بالمعركة القضائية مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين على حضانة طفليهما أمام المحاكم البريطانية ذات الصلة.

وخلصت المحكمة إلى أن الشيخ محمد مارس حملة من الترهيب والتخويف والتهديد ضد الأميرة هيا، ووجدت المحكمة أيضاً أن الشيخ محمد مسؤول عن اختطاف اثنتين من بناته، من زواج آخر، وإعادتهما قسراً إلى الإمارات.

وتقدم الشيخ محمد، بطلب إلى المحكمة العليا بإعادة طفليه من الأميرة هيا، وتقدمت الأميرة هيا بطلب الوصاية على طفليها وحماية ابنتها من الزواج القسري وإصدار أمر بعدم التعرض لها.