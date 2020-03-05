أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، دعم بلاده الثابت لتركيا في سعيها لإحباط هجمات النظام السوري بمنطقة إدلب، شمال غربي البلاد، مشدداً على أن أنقرة "لديها كامل الحق في الدفاع عن نفسها".

وقال بومبيو للصحفيين في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن: نعتقد اعتقاداً راسخاً أن لتركيا، شريكتنا في حلف الناتو، كامل الحق في الدفاع عن نفسها ضد الخطر الذي يخلقه رئيس النظام السوري بشار الأسد والروس والإيرانيون داخل سوريا".

وأضاف أن "مئات الآلاف من السوريين من جميع المعتقدات، لكن غالبيتهم من المسلمين، يتعرضون للأذى بسبب ما يفعله نظام الأسد والروس والإيرانيون داخل إدلب. لقد طلبت الحكومة التركية منا بعضاً من الأشياء، ونقوم نحن بدورنا بتقييم جميع تلك الطلبات".

ولفت الوزير الأمريكي إلى وجود فرق من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ووزارة الخارجية الأمريكية يعملون على تحديد "أفضل السبل للحد من العنف ووقف الأزمة الإنسانية الهائلة التي ما زالت مستمرة في إدلب".

وأكد أن "مطلب الولايات المتحدة هو العودة لحدود اتفاقات سوتشي في شمالي سوريا والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في المنطقة".

وفي 27 فبراير/شباط الماضي، أطلقت تركيا عملية درع الربيع العسكرية ضد قوات النظام السوري في إدلب، رداً على اعتداء الأخيرة على القوات التركية المتمركزة هناك في عدد من النقاط وفق اتفاق سوتشي لـ"وقف التصعيد".