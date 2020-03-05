سياسة
2 دقيقة قراءة
بومبيو: لتركيا كامل الحق في الدفاع عن نفسها
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، دعم بلاده الثابت لتركيا في سعيها لإحباط هجمات النظام السوري بمنطقة إدلب، شمال غربي البلاد، مشدداً على أن أنقرة "لديها كامل الحق في الدفاع عن نفسها".
بومبيو: لتركيا كامل الحق في الدفاع عن نفسها
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دعم بلاده الثابت لتركيا في سعيها لإحباط هجمات النظام السوري بمنطقة إدلب / Reuters
5 مارس 2020

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، دعم بلاده الثابت لتركيا في سعيها لإحباط هجمات النظام السوري بمنطقة إدلب، شمال غربي البلاد، مشدداً على أن أنقرة "لديها كامل الحق في الدفاع عن نفسها".

وقال بومبيو للصحفيين في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن: نعتقد اعتقاداً راسخاً أن لتركيا، شريكتنا في حلف الناتو، كامل الحق في الدفاع عن نفسها ضد الخطر الذي يخلقه رئيس النظام السوري بشار الأسد والروس والإيرانيون داخل سوريا".

وأضاف أن "مئات الآلاف من السوريين من جميع المعتقدات، لكن غالبيتهم من المسلمين، يتعرضون للأذى بسبب ما يفعله نظام الأسد والروس والإيرانيون داخل إدلب. لقد طلبت الحكومة التركية منا بعضاً من الأشياء، ونقوم نحن بدورنا بتقييم جميع تلك الطلبات".

ولفت الوزير الأمريكي إلى وجود فرق من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ووزارة الخارجية الأمريكية يعملون على تحديد "أفضل السبل للحد من العنف ووقف الأزمة الإنسانية الهائلة التي ما زالت مستمرة في إدلب".

وأكد أن "مطلب الولايات المتحدة هو العودة لحدود اتفاقات سوتشي في شمالي سوريا والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في المنطقة".

وفي 27 فبراير/شباط الماضي، أطلقت تركيا عملية درع الربيع العسكرية ضد قوات النظام السوري في إدلب، رداً على اعتداء الأخيرة على القوات التركية المتمركزة هناك في عدد من النقاط وفق اتفاق سوتشي لـ"وقف التصعيد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us