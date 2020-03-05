سياسة
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مجموعات إرهابية تدعمها إيران تواصل إرسال عناصرها إلى سوريا
تواصل مجموعات إرهابية تدعمها إيراني إرسال عناصرها إلى إدلب شمالي سوريا، إذ أرسلت 400 عنصر إضافي من عناصر مجموعاتها الإرهابية إلى سوريا للانضمام إلى المجموعات التي تقاتل إلى جانب قوات النظام.
مجموعات إرهابية تدعمها إيران تواصل إرسال عناصرها إلى سوريا
صورة أرشيفية لرفع العلم الإيراني في إحدى المدن السورية  / Getty Images
5 مارس 2020

أرسلت مجموعات إرهابية مدعومة إيرانياً نحو 400 عنصر إضافي من عناصرها إلى سوريا، للانضمام إلى المجموعات التي تقاتل إلى جانب قوات النظام في إدلب شمال غرب سوريا.

ودخلت عناصر إرهابية من جنسيات عراقية وأفغانية قبل الثلاثاء إلى سوريا عبر الحدود مع العراق، وتجمع عناصرها في مدينة البوكمال الخاضعة لسيطرة الحرس الثوري الإيراني بريف دير الزور شرقي سوريا.

ووُزعت العناصر، الأربعاء، على حافلات صغيرة في مدينة البوكمال وتم إرسالها إلى إدلب، حسب مصادر نقلت عنها وكالة الأناضول، مشيرةً إلى أن السبب في توزيع العناصر على حافلات صغيرة هو تجنُّب وقوع خسائر كبيرة في حال استهدافها من قبل الطائرات المُسيّرة التركية.

وفي فبراير/شباط الماضي أرسلت مجموعات تدعمها إيران عبر الحدود العراقية السورية مئات العناصر الإرهابية التابعة لها، للمشاركة في معارك إدلب إلى جانب قوات النظام.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" العسكرية ضد قوات النظام السوري في إدلب، رداً على اعتداء الأخيرة على القوات التركية المتمركزة هناك في عدد من النقاط وفق اتفاق سوتشي لـ"وقف التصعيد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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