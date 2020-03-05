ارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا"، الذي انتشر في 85 دولة حول العالم حتى مساء الخميس، إلى 3308، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 95 ألفاً، وفق معلومات أحصتها وكالة الأناضول استناداً إلى إعلانات رسمية.

فيما أعلنت "منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم" (يونسكو)، الخميس، توقف أكثر من 290 مليون طالب حول العالم عن الدراسة بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وتُوفي شخصان إضافيان في فرنسا بعد أن أُصيبا بفيروس كورونا المستجدّ، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 6 كما سُجّلت 92 إصابة جديدة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الخميس.

وسجلت سويسرا أول وفاة بفيروس كورونا، لمرأة مسنة في كانتون فو، غربي البلاد.

وقالت السلطات الفيدرالية إن السيدة توفيت مساء الأربعاء، متأثرة بإصابتها بكورونا، حسبما نقل موقع سويس إنفو (الحكومي المحلي). وأضاف الموقع أن السيدة كانت تعاني من مرض مزمن، وجرى حجزها في المستشفى على خلفية الإصابة بكورونا منذ 3 مارس/ آذار الماضي. ولم تكشف السلطات السويسرية حتى الساعة (14:02 ت.غ) عن كيفية انتقال الفيروس للمرأة.

والخميس أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمقي، أن المدارس والجامعات في الجمهورية الإسلامية ستغلق لمدة شهر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في إيران، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات الخميس إلى 107 أشخاص. لكن وكالة الأنباء الرسمية إرنا ذكرت أن عدد الوفيات قد يكون أكبر.

وسبق أن علقت ايران العديد من الأحداث الرياضية والثقافية وخفضت ساعات العمل.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل إصابة جديدة مؤكدة، الخميس، بالفيروس لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا.

وقالت الوزراة، في بيان، إن العدد الإجمالي للمصابين أصبح 16 مصاباً.

والخميس أكدت جنوب أفريقيا، تسجيلها أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لرجل زار إيطاليا. وأضافت أن "المريض رجل يبلغ 38 عاماً سافر إلى إيطاليا مع زوجته. كانا ضمن مجموعة من 10 أشخاص وعادا إلى جنوب أفريقيا في الأول من مارس 2020".

وفي الدول العربية أعلنت الصحة العمانية، الخميس، ارتفاع معدل الإصابات لديها إلى 16.

وكانت الجزائر والسعودية قد أعلنا تسجيلهما إصابات جديدة بالفيروس الأربعاء، فيما أكدت تركيا على لسان المتحدث باسم رئاستها إبراهيم قالن خلوها من أي إصابات.