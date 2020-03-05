سياسة
3 دقيقة قراءة
كورونا يجتاح 85 دولة حول العالم بينها 14 دولة عربية
85 دولة حول العالم أعلنت عن إصابات بينها 14 دولة عربية، ومنظمة الصحة العالمية تعلن توقف أكثر من 290 مليون طالب حول العالم عن الدراسة بسبب الفيروس.
كورونا يجتاح 85 دولة حول العالم بينها 14 دولة عربية
ارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا"، الذي انتشر في 85 دولة حول العالم حتى مساء الخميس، إلى 3308. / AP
5 مارس 2020

ارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا"، الذي انتشر في 85 دولة حول العالم حتى مساء الخميس، إلى 3308، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 95 ألفاً، وفق معلومات أحصتها وكالة الأناضول استناداً إلى إعلانات رسمية.

فيما أعلنت "منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم" (يونسكو)، الخميس، توقف أكثر من 290 مليون طالب حول العالم عن الدراسة بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وتُوفي شخصان إضافيان في فرنسا بعد أن أُصيبا بفيروس كورونا المستجدّ، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 6 كما سُجّلت 92 إصابة جديدة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الخميس.

وسجلت سويسرا أول وفاة بفيروس كورونا، لمرأة مسنة في كانتون فو، غربي البلاد.

وقالت السلطات الفيدرالية إن السيدة توفيت مساء الأربعاء، متأثرة بإصابتها بكورونا، حسبما نقل موقع سويس إنفو (الحكومي المحلي). وأضاف الموقع أن السيدة كانت تعاني من مرض مزمن، وجرى حجزها في المستشفى على خلفية الإصابة بكورونا منذ 3 مارس/ آذار الماضي. ولم تكشف السلطات السويسرية حتى الساعة (14:02 ت.غ) عن كيفية انتقال الفيروس للمرأة.

والخميس أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمقي، أن المدارس والجامعات في الجمهورية الإسلامية ستغلق لمدة شهر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في إيران، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات الخميس إلى 107 أشخاص. لكن وكالة الأنباء الرسمية إرنا ذكرت أن عدد الوفيات قد يكون أكبر.

وسبق أن علقت ايران العديد من الأحداث الرياضية والثقافية وخفضت ساعات العمل.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل إصابة جديدة مؤكدة، الخميس، بالفيروس لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا.

وقالت الوزراة، في بيان، إن العدد الإجمالي للمصابين أصبح 16 مصاباً.

والخميس أكدت جنوب أفريقيا، تسجيلها أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لرجل زار إيطاليا. وأضافت أن "المريض رجل يبلغ 38 عاماً سافر إلى إيطاليا مع زوجته. كانا ضمن مجموعة من 10 أشخاص وعادا إلى جنوب أفريقيا في الأول من مارس 2020".

وفي الدول العربية أعلنت الصحة العمانية، الخميس، ارتفاع معدل الإصابات لديها إلى 16.

وكانت الجزائر والسعودية قد أعلنا تسجيلهما إصابات جديدة بالفيروس الأربعاء، فيما أكدت تركيا على لسان المتحدث باسم رئاستها إبراهيم قالن خلوها من أي إصابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us