سياسة
2 دقيقة قراءة
مصرع 9 فلسطينيين و14 إصابة خطيرة في حريق وسط قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، مصرع 9 فلسطينيين، وإصابة العشرات، بينهم 14 إصابة خطيرة، جرّاء اندلاع حريق كبير في سوق، بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
مصرع 9 فلسطينيين و14 إصابة خطيرة في حريق وسط قطاع غزة
قوات كبيرة من الدفاع المدني والشرطة، سيطرت على الحريق، الذي أدى إلى أضرار كبيرة / وسائل التواصل
5 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، مصرع 9 فلسطينيين، وإصابة العشرات، بينهم 14 إصابة خطيرة، جرّاء اندلاع حريق كبير في سوق، بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن حريقاً كبيراً اندلع، الخميس، في سوق مخيم النصيرات، أسفر عن مصرع 9 مواطنين، بينهم 4 أطفال، و3 نساء، ورجلان، وإصابة 58 آخرين، بينهم 14 إصابة خطيرة.

وذكر الناطق باسم الدفاع المدني رائد الدهشان لوكالة "صفا" المحلية أن طواقم الدفاع لم تعرف أساس اندلاع الحريق حتى الآن.

وقال إن أضراراً كبيرة وقعت جراء الحريق، "وطواقمنا لا تزال تحاول السيطرة عليه".

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في بيان لها، إن قوات كبيرة من الدفاع المدني والشرطة سيطرت على الحريق الذي اندلع في منطقة سوق النصيرات وسط قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، وأدى إلى أضرار كبيرة.

وتابعت "تم إخلاء عدد كبير من الإصابات، وما زالت القوات تعمل في المكان لتجنب أي أضرار أخرى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us