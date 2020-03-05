أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، مصرع 9 فلسطينيين، وإصابة العشرات، بينهم 14 إصابة خطيرة، جرّاء اندلاع حريق كبير في سوق، بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن حريقاً كبيراً اندلع، الخميس، في سوق مخيم النصيرات، أسفر عن مصرع 9 مواطنين، بينهم 4 أطفال، و3 نساء، ورجلان، وإصابة 58 آخرين، بينهم 14 إصابة خطيرة.

وذكر الناطق باسم الدفاع المدني رائد الدهشان لوكالة "صفا" المحلية أن طواقم الدفاع لم تعرف أساس اندلاع الحريق حتى الآن.

وقال إن أضراراً كبيرة وقعت جراء الحريق، "وطواقمنا لا تزال تحاول السيطرة عليه".

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في بيان لها، إن قوات كبيرة من الدفاع المدني والشرطة سيطرت على الحريق الذي اندلع في منطقة سوق النصيرات وسط قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، وأدى إلى أضرار كبيرة.

وتابعت "تم إخلاء عدد كبير من الإصابات، وما زالت القوات تعمل في المكان لتجنب أي أضرار أخرى".