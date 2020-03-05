سياسة
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مقتل 16 مدنياً في قصف روسي استهدف تجمعاً للنازحين في ريف إدلب
قال مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية إن مقاتلات روسية شنت هجوماً على بلدة معرة مصرين في إدلب، أسفر عن مقتل 16 وإصابة 18 مدنياً كانوا قد لجأوا إلى مزرعة دواجن في البلدة.
مقتل 16 مدنياً في قصف روسي استهدف تجمعاً للنازحين في ريف إدلب
قصف روسي يقتل 18 مدنياً لجأوا إلى مزرعة دواجن في ريف إدلب / AFP
5 مارس 2020

قُتل 16 وأصيب 18 مدنياً فجر الخميس، جراء استهداف مقاتلات روسية مزرعة دواجن لجأ إليها مدنيون في محافظة إدلب السورية.

وقال مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية إن مقاتلات روسية شنت هجوماً على بلدة معرة مصرين في إدلب، عند الساعة الثالثة والنصف تقريباً.

وذكرت مصادر من الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، لوكالة الأناضول، أن الهجوم الجوي أسفر عن مقتل 16 وإصابة 18 مدنياً كانوا قد لجأوا إلى مزرعة دواجن في البلدة.

ونقلت فرق الدفاع المدني المصابين إلى المراكز الطبية القريبة من المنطقة، فيما تتواصل أعمال البحث والإنقاذ في مكان الهجوم.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "مناطق خفض التصعيد" في إدلب ومناطق من اللاذقية وحماة وحلب، وفي الريف الشمالي لمحافظة حمص والغوطة الشرقية في ريف دمشق، بالإضافة إلى القنيطرة ودرعا جنوب البلاد، وذلك في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ولكن النظام والمليشيات المدعومة من إيران وبدعم جوي من روسيا، شنوا هجوماً على تلك المناطق وسيطروا على 3 منها، ضاربين عرض الحائط بإعلان وقف إطلاق النار.

وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و942 ألفاً آخرين، منذ توقيع مذكرة تفاهم سوتشي المبرمة بين روسيا وتركيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، حول خفض التصعيد في إدلب.

وجراء القصف والهجمات العنيفة، سيطر النظام منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، على مدن كبيرة أبرزها كفرنبودة وخان شيخون ومعرة النعمان وسراقب ومناطق واسعة جنوبي شرقي إدلب، إلى جانب سيطرته على شمالي ريف محافظة حماة وشرقيه، وجنوبي ريف محافظة حلب وغربيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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