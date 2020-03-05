سياسة
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درع الربيع.. تحييد 184 عنصرًا من قوات النظام السوري في إدلب
أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 184 عنصراً من قوات نظام الأسد وتدمير عدد كبير من الآليات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في إطار عملية "درع الربيع" في إدلب السورية.
درع الربيع.. تحييد 184 عنصرًا من قوات النظام السوري في إدلب
أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 184 عنصراً من قوات نظام الأسد في إطار عملية درع الربيع / AA
5 مارس 2020

أعلنت تركيا الخميس، عن تحييد 184 عنصراً من قوات نظام الأسد وتدمير عدد كبير من الآليات خلال الـ24 ساعة الأخيرة من عملية "درع الربيع" بمحافظة إدلب شمالي غربي سوريا.

جاء ذلك حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، وقالت الوزارة إن العملية العسكرية تواصلت بنجاح من البر والجو طيلة الليلة الماضية.

وأشارت إلى تدمير 4 دبابات و5 مدافع وراجمات صواريخ و3 مضادات للدبابات و8 عربات عسكرية وعربتَي دوشكا ومدرعتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأطلقت تركيا عملية "درع الربيع" العسكرية، ضد قوات النظام السوري في إدلب، رداً على اعتداء الأخيرة على القوات التركية في 27 فبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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