أعلنت تركيا الخميس، عن تحييد 184 عنصراً من قوات نظام الأسد وتدمير عدد كبير من الآليات خلال الـ24 ساعة الأخيرة من عملية "درع الربيع" بمحافظة إدلب شمالي غربي سوريا.

جاء ذلك حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، وقالت الوزارة إن العملية العسكرية تواصلت بنجاح من البر والجو طيلة الليلة الماضية.

وأشارت إلى تدمير 4 دبابات و5 مدافع وراجمات صواريخ و3 مضادات للدبابات و8 عربات عسكرية وعربتَي دوشكا ومدرعتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأطلقت تركيا عملية "درع الربيع" العسكرية، ضد قوات النظام السوري في إدلب، رداً على اعتداء الأخيرة على القوات التركية في 27 فبراير/شباط الماضي.