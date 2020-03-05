ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم حتى مساء الأربعاء، إلى 3254 حالة، بعد انتشاره في 81 دولة حول العالم، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 95 ألفاً و178 إصابة.

وسجلت الصين 31 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية لتصل حصيلة وفيات الصين بسبب كورونا إلى 3 آلاف و14 حالة.

وأفادت اللجنة الحكومية للصحة في الصين في بيان الخميس، بأن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 31 شخصاً.

وأشار البيان إلى أن عدد الإصابات التي سُجلت خلال الفترة ذاتها وصل إلى 139 إصابة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات منذ انتشار الفيروس إلى 80 ألفاً و270 إصابة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة العراقية مساء الأربعاء، تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان، إنه جرى "تسجيل وفاة ثانية لأحد المُشخصين سابقاً بالإصابة بفيروس كورونا في بغداد".

وارتفع عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة ليصل إلى 11 حالة، بينهما أول حالة وفاة في ولاية كاليفورنيا، أكثر الولايات الأمريكية سكاناً وثالثها مساحة.

كما أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية حالة الطوارئ مساء الأربعاء، بعد تسجيل 53 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من إعلان مدينة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا "حالة طوارئ محلية".

وظهر فيروس كورونا في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسمياً منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشّي الفيروس الذي انتشر لاحقاً في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.