سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 5 مارس/آذار 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 5 مارس/آذار 2020
 الرئيس التركي يدعو جميع الدول الأوروبية إلى احترام اللاجئين القادمين إليها / Reuters
5 مارس 2020

أهم الأحداث:

الرئيس التركي يتوقع أن يتوصل مع نظيره الروسي إلى وقف إطلاق نار بسرعة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، ومساعٍ لتمرير قانون يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة بسبب تهم الفساد.

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أردوغان:أتوقع وقف إطلاق النار في إدلب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يتوقع أن يتوصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الخميس، إلى وقف إطلاق نار بسرعة في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية. [الأناضول]

ودعا الرئيس التركي جميع الدول الأوروبية، وفي مقدمتها اليونان، إلى احترام اللاجئين القادمين إليها بشكل يتلاءم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. [TRT عربي]

وأكد أردوغان في كلمة له خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، أن تركيا لن تسمح بأن تذهب دماء شهدائها هدراً. [TRT عربي]

جهود لمنع تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة

ذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية، الأربعاء، أن حزب أزرق-أبيض قرر محاولة تمرير قانون، يمنع تكليف مهمة تشكيل الحكومة لشخص يواجه اتهامات بالفساد. [TRT عربي]

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، قدّم الشهر الماضي إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الثقة. [TRT عربي]

وتشير النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية إلى أن لدى كتلة اليمين، التي يقودها نتنياهو، 58 مقعداً بالكنيست المكون من 120 مقعداً. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي
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