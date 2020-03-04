أكدت تركيا على لسان المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن خلوها من أية إصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت العراق وفاة اثنين من مواطنيها، وسجلت كل من الجزائر والسعودية حالات إصابة جديدة.

صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن أن: "تركيا تتخذ تدابير عالية لمكافحة فيروس كورونا الجديد، ولم تسجَّل أيّة إصابة في بلادنا بهذا الفيروس حتى الآن".

في الوقت ذاته أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد لديها إلى 17.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت مساء الأربعاء، عن اكتشافها ثاني حالة إصابة بالفيروس في البلاد، لمواطن عاد من إيران عبر البحرين.

والأربعاء، توفي عراقيان بفيروس كورونا الجديد، أحدهما في إقليم كردستان والآخر في بغداد، في أول حالتي وفاة تسجلان في العراق، وفق مسؤولين صحيين.

وأعلن المتحدث باسم دائرة صحة محافظة السليمانية الأربعاء وفاة رجل في السبعين من العمر بفيروس كورونا.

وقال الطبيب إياد النقشبندي لوكالة الصحافة الفرنسية "توفي رجل (70 عاماً) بعد تدهور صحته إثر إصابته بفيروس كورونا".

وكان الرجل وهو إمام جامع في مدينة السليمانية، يخضع لحجر صحي قبل وفاته وفقاً للمتحدث.

وفي بغداد، أعلنت وزارة الصحة لاحقاً في بيان وفاة شخص أصيب بعدوى الفيروس في العاصمة العراقية، لافتة إلى أنه "كان يعاني نقصاً في المناعة" .

وتتخذ السلطات العراقية إجراءات صحية مشددة بهدف منع انتشار الوباء خصوصاً في الأماكن المقدسة التي يقصدها خصوصاً زوار إيرانيون.

وأصدر محافظ السليمانية هفال أبو بكر خلال مؤتمر صحافي الأربعاء أمراً بمنع أي تجمعات وإقامة مباريات كرة القدم على ملاعب المحافظة بدون جمهور".

كما أعلنت دار الإفتاء في محافظة السليمانية عن وقف أداء صلاة الجماعة وصلاة الجمعة حتى إشعار آخر.

وسجلت السلطات أكثر من 30 حالة إصابة بمرض كوفيد-19، بينهم 30 عراقياً عائدون من إيران، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الصحة الطبيب سيف البدر.

وأعلن البدر الثلاثاء عن اكتشاف 31 حالة إصابة بهذا المرض، أحدها لطالب إيراني غادر العراق، البلد المجاور لإيران التي تعد بين أكثر البلدان تضرراً بالوباء.

وأعلنت إيران عن اكتشاف 2336 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و77 وفاة.

ووسط تزايد القلق في العراق أصدرت الحكومة الأربعاء الماضي، أمراً بإغلاق المقاهي ودور السينما والمدارس والجامعات والأماكن العامة الأخرى حتى السابع من مارس/آذار في محاولة لاحتواء المرض.

كما قررت اللجنة الحكومية منع سفر المواطنين الى الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، بينما تحظر دخول غير العراقيين المسافرين من البحرين والكويت.

وسبق للعراق أن منع دخول الأجانب المسافرين من إيران والصين.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين بعدم الاقتراب من التجمعات الكبيرة، وحظرت التجمعات في الأماكن العامة لأي سبب وطلبت من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.