انتقد كل من وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ورئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الأربعاء، استخدام قوات الأمن اليونانية العنف ضد طالبي اللجوء المحتشدين على حدودها مع تركيا.

وعلّق صويلو في تغريدة له على تويتر على قتل قوات الأمن اليونانية طالب لجوء وإصابة 5 آخرين بقرية بازار كوله الحدودية التابعة لولاية أدرنة غربي البلاد.

وقال صويلو في تغريدته: "لو استخدمت تركيا واحد بالمليون من العنف الذي تستخدمه قوات الأمن اليونانية، لهبّت أوروبا وأعوانها في الداخل التركي".

وأكد صويلو أن السلطات اليونانية تواصل انتهاك حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

في سياق متصل أدان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الموقف غير الإنساني وغير القانوني لقوات الأمن اليونانية التي أطلقت الرصاص الحي على طالبي اللجوء.

وأشار في تغريدة له على تويتر إلى أن أعضاء لجنة حقوق الإنسان في البرلمان يجرون جولة تفقدية في المنطقة الحدودية مع اليونان.

وقال شنطوب: "أدين الموقف غير الإنساني وغير القانوني لقوات الأمن اليونانية التي أطلقت الرصاص الحي على طالبي اللجوء".

وأضاف: "ينبغي على الدول الأوروبية التي تدعم اليونان أن تخجل من هذا الموقف الوحشي".

وفي وقت سابق أعلنت ولاية أدرنة التركية، مقتل طالب لجوء وإصابة 5 آخرين، جراء إطلاق الشرطة وحرس الحدود اليوناني الرصاص الحي والبلاستيكي وقنابل الصوت والغاز على المهاجرين.

وبدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، ابتداءً من مساء الخميس، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة طالبي اللجوء باتجاه أوروبا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكداً أن تركيا لا طاقة لها باستيعاب موجة هجرة جديدة.