يسعى حزب "أزرق أبيض" الوسطي المعارض، برئاسة بيني غانتس، بالإضافة للكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة إلى تمرير قانون يمنع تكليف رئيس الوزراء وحزب "الليكود" بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة، بسبب ملفات الفساد المقدمة ضده.

ذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية، الأربعاء، إن حزب "أزرق أبيض" قرر محاولة تمرير قانون، يمنع تكليف مهمة تشكيل الحكومة لشخص يواجه اتهامات بالفساد.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، قدّم الشهر الماضي إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الثقة.

وتبدأ في السابع عشر من الشهر الجاري، محاكمة نتنياهو بهذه التهم، ولكن يتوقع أن تستمر المحاكمة شهوراً طويلة.

ولا يوجد بالقانون الإسرائيلي ما يمنع تكليف شخص متهم بالفساد بتشكيل الحكومة، أو أن يكون شاغلاً لهذا المنصب حتى إدانته من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.

ويرأس حزب "أزرق أبيض" اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد مشاريع القوانين التي تقدم للكنيست للتصويت.

وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية إن "أزرق أبيض" انتهى من صياغة مشروع القرار استعداداً لعرضه للتصويت.

وفي السياق ذاته، كشف رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب أحمد الطيبي، لوكالة الأناضول، النقاب عن سعيهم لإعداد مشروع قانون يهدف لمنع رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو من تشكيل أو ترؤس حكومة.

وصرح الطيبي الذي تتكون كتلته من تحالف 4 أحزاب عربية: "حصولنا على 15 مقعداً هو إنجاز غير مسبوق للقائمة المشتركة والجماهير العربية".

وأشار إلى تعثر جهود نتنياهو بتشكيل حكومة قائلاً: "بسبب هذه المقاعد (الخاصة بالعرب) فإن بنيامين نتنياهو لا يستطيع تشكيل حكومة حتى هذه اللحظة.

وتشير النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية إلى أن لدى كتلة اليمين، التي يقودها نتنياهو، 58 مقعداً بالكنيست المكون من 120 مقعداً.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت جميع أحزاب المعارضة ستؤيد مشروع القرار حال عرضه للتصويت.

ولكن القائمة المشتركة، وهي تحالف 4 أحزاب عربية، وتحالف "العمل-جيشر-ميرتس" المعارض تدعوان لعدم تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.

وفاز حزب "الليكود"، الذي يقوده نتنياهو، بأعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم الاثنين، ما يؤهله لأن يكون الأول المكلف بتشكيل الحكومة.

يُذكر أن الكنيست الإسرائيلي الجديد سيبدأ اجتماعاته في السادس عشر من شهر مارس/آذار الجاري.