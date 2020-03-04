لليوم السابع على التوالي، تواصل تركيا تنفيذ عملية درع الربيع العسكرية ضدّ قوات النظام السوري في إدلب، ردّاً على قتلها 34 جنديّاً تركياً في 27 فبراير/شباط الماضي، فتمادي قوات الأسد والمليشيات المساندة لها، دفع ثمنه جنود أتراك كانوا في نقاط المراقبة التركية حسب الاتفاقيات الموقَّعة، بالإضافة إلا ملايين الأبرياء الذين أصبح مصيرهم بين قتيل ونازح.

التطورات الميدانية تتفاقم يوميّاً مع عناد النظام السوري الذي خرج عن الاتفاقيات وتمادى في إرهابه ضدّ المدنيين، وفي كل مرة يستهدف الجنود الأتراك في هجماته التي كان آخرها الثلاثاء، إذ أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار استشهاد جندي تركي في إدلب.

في سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع التركية على لسان مسؤول الإعلام والعلاقات العامة لديها، أن قواتها حيّدَت 3 آلاف و138 عنصراً للنظام السوري منذ بدء العملية.

كما أكّدَت الوزارة إسقاط 3 مقاتلات و8 مروحيات و3 طائرات دون طيار وتدمير 151 دبابة و52 راجمة صواريخ و47 مدفعية و8 منصات دفاع جوي للنظام السوري منذ بدء عملية درع الربيع.

واستُشهد جنديان تركيان وأصيب 6 آخرون، خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة استهداف قوات النظام لهم.

حراك سياسي مستمرّ

ويستمرّ الحراك السياسي والدبلوماسي على أشدّه في أنقرة، إذ وصل عدد من الوفود الخارجية لبحث الأوضاع السياسية في إدلب وأزمة اللاجئين.

وقال مراسل TRT عربي في أنقرة، إن المبعوث الأمريكي الخاصّ إلى سوريا جيمس جيفري، يؤكّد دعم واشنطن الدائم لتركيا في سوريا، وتطرق إلى إمكانية دعم واشنطن لتركيا بالذخيرة، مشيراً إلى أن "تركيا شريك بحلف شمال الأطلسي، ومعظم الجيش يستخدم عتاداً أمريكيّاً".

من جانبه قال السفير الأمريكي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد، إن واشنطن تبحث طلب أنقرة الحصول على دفاعات جوية. وفي سياق متصل قال مشاركان في اجتماع للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع زملائها المحافظين من أعضاء البرلمان، إنها أبلغتهم تأييدها إقامة مناطق آمنة في شمال سوريا حيث تواجه تركيا مع روسيا أزمة آخذة في التفاقم.

وأضاف المصدران أن ميركل انتقدت كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرفضه المشاركة في اجتماع رباعي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف خفض التصعيد في سوريا.

وبالتزامن مع ذلك، زار وفد بريطاني أنقرة أمس، والتقى وزير الخارجية البريطاني نظيره التركي، وشدّد على وقوف بلاده إلى جانب أنقرة في عملية درع الربيع، مشيراً إلى أنهم مستعدون الدعم ضمن حلف شمال الأطلسي الذي يقف إلى جانب إطلاق النار، كما التقى الرئيس التركي وأبدى الدعم اللازم لتركيا.

وأضاف المراسل: "أكدت أنقرة أن الدعم يجب أن لا يكون لفظيا ومعنويّاً، بل يجب أن يُترجَم على الأرض بدعم ملموس".

في السياق ذاته انطلقت في العاصمة التركية أنقرة جلسة مغلقة للبرلمان، لبحث الاعتداء الغادر على الجنود الأتراك في إدلب وتطورات المنطقة، وذلك بحضور رئيس البرلمان ووزيرَي الخارجية والدفاع ونائب الرئيس التركي.

ووصف المراسل الاجتماع بالتاريخي، إذ كانت الجلسة مغلقة ولا اطّلاع على مخرجاتها إلا بعد 10 سنوات".

دعم أمريكي وتفوُّق عسكري تركي

من جانب آخر يتفوق السلاح الجوي التركي بشكل كبير على السلاح الجوي السوري، ويلقى دعماً من الولايات المتحدة الأمريكية التي تبحث تزويد تركيا بمنظومات دفاع جوية.

وتَحدَّث الخبير العسكري العقيد خالد المطلق لـTRT عربي عن تأثير الدعم الأمريكي على العمليات ضدّ نظام الأسد، قائلا إنه "إذا لم تتطور المعركة وتتدخل القوات الجوية الروسية فلا حاجة بتركيا إلى مثل هذه البطاريات، لأن الدفاعات الجوية السورية متهالكة، وإسقاط طائرتين من طراز سو-24 يعني أن نصف ما يملكه السلاح الجوي السوري قد أُسقِط، وهي أحدث الطائرات القاذفة لديه، واستُخدمت عام 1989".

ويعكس استخدام النظام السوري لطائرات L-39 المتعارَف على أنها تدريبية للطيارين في بداية طلعاتهم الجوية، افتقار الترسانة الجوية للنظام السوري، إذ ليس للقوات الجوية ترسانة في سوريا، باستثناء8 حوامات، وعند إسقاط طائرتين، أي ربع الترسانة، ظهر الفرق الشاسع بين القوات الجوية التركية والسورية.

ويخشى المطلق من تدخل القوات الروسية، لكنه يستدرك قائلا: "إذا تدخلت القوات الروسية فستتدخل بشكل محدود، لأن إمكانياتها القتالية في سوريا محدودة، وما تملكه لا يضاهي الـF-16، بالإضافة إلى أن القواعد العسكرية الروسية مكشوفة تماماً لسلاح الجوّ التركي".

وعن الدعم الأمريكي يقول الخبير العسكري: "إذا زوّدت واشنطن أنقرة في الدفاعات الجوية، فسيتغير شكل المواجهات في إدلب، مع هذه الدفاعات الجوية المتطورة، وبخاصة صواريخ الباتريوت المطوَّرة من الجيل الأخير، وهو ما يعني تطوُّر ساحات السجال ودخول روسيا على الخط.

ويعتقد الخبير العسكري أن "من استهدف الجنود الأتراك مجنون، لأنه يعرف فارق القوة العسكرية بين تركيا وسوريا، وأن القرار اتُّخذ في روسيا أو إسرائيل لتوريط تركيا في الرمال السورية".

ويشير إلى أن "القرارات الهادئة للقيادة التركية في معالجة الأمر أعطت صورة واضحة عن حجم الإمكانيات القتالية للقوات الجوية والبرية التركية في مواجهة روسيا".

ويضيف: "تعمل فصائل المعارضة المعتدلة بتوجيه من القيادة التركية في ظلّ غياب القيادات العسكرية وغرف العمليات الحقيقية لقيادة العمليات القتالية، وشاهدنا حين لم تكن للمعارك قيادة حقيقية كيف خسرت المعارك عشرات القرى والبلدات، فيما استعادوا السيطرة على القرى وأمر القتال حين تدخلت القوات التركية".