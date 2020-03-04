مهاجرون من جنسيات مختلفة، يفترشون الأرض على الحدود التركية اليونانية، في برد شديد وظروف قاسية، يدفعهم حلمهم إلى إيجاد وطن بديل يلجأون إليه للمرابطة على أبواب اليونان التي تغلق جميع المداخل في وجههم.

معاملة اليونان التي تلقى انتقاداً دوليّاً واسعاً بسبب ممارساتها اللاإنسانية والمخالفة للقوانين الدولية، تنوعت بين مقاومة المهاجرين بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع وغيرها من وسائل القوة التي أدت إلى مقتل أحد اللاجئين وإصابة 5 آخرين.

ولم تتوقف اليونان عند مقاومة اللاجئين، بل يحاول خفر السواحل اليوناني إغراق زوارقهم، في بحر إيجه أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وهي حوادث وثقها المهاجرون وتداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تسبب بسخط عالمي عليها.

وأفاد شهود عيان لـTRT عربي قيام البحرية اليونانية "بإغراق القوارب عمداً".

من جانبه، قال ياسين النهاري مراسل TRT عربي إلى الحدود التركية اليونانية، إن "القوات اليونانية تقمع المهاجرين إلى أوروبا بشكل وحشي باستخدام قنابل الغاز والرصاص الحي وتُغرق قواربهم بعرض البحر".

وأضاف "عدد المهاجرين ما زال مرشحاً للارتفاع بسبب استمرار تدفقهم إلى الحدود اليونانية التركية، وقد وصل حتى اللحظة إلى 130ألف مهاجر".

وتحدث المهاجرون لـTRT عربي عن اجتيازهم الحدود اليونانية قبل إجبارهم على العودة إلى الحدود التركية تحت تهديد الضرب وإطلاق الرصاص الحي فوق رؤوسهم، من قبل قوات الأمن اليونانية.

وقال أحد المهاجرين إن ما حصل مع الآخرين لم يمنع غيرهم من المحاولة ولم يفقدوا الأمل في البحث عن حياة كريمة في أوروبا، لكنه استدرك قائلاً "كل شيء كاذب، أوروبا تتغنى بحقوقنا وتعاملنا بسوء".

وانتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، تعامل السلطات اليونانية "المرعب" مع المهاجرين المحتشدين على حدودها. وقال في تغريدة على تويتر: "لا يمكن لدولة تطلق الغاز المسيل للدموع على المهاجرين وتمتنع عن منحهم الحماية المؤقتة، أن تتكلم عن الأخلاق"، لافتاً إلى أن "اليونان تتعامل مع المهاجرين بشكل مرعب، ثم تُلقِي باللوم على تركيا".

وأكّد ألطون أن ما تفعله اليونان "مظهر من مظاهر النفاق وازدواجية المعايير، التي اعتدناها منذ سنوات".

نفاق الاتحاد الأوروبي

وبينما تغنت الدول الأوروبية بحقوق المهاجرين، لا يزال الاتحاد الأوروبي يمارس سياسة الكيل بمكيالين، كما وصفها الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، فهي تتغاضى عن ممارسات الأمن اليوناني وتدعم استخدامهم للعنف ضد المهاجرين على حدودها لتخالف بذلك اتفاقية جنيف والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تجاهل المخاوف الأمنية التركية.

أنقرة التي لم تتخلَّ عن واجبها الإنساني تجاه المهاجرين إليها، أكدت عبر تصريحات مسؤوليها أنها تحترم حقهم في الخيار بين البقاء أو الرحيل إلى دول أخرى، وهو ما دفع الرئيس التركي إلى الإعلان عن فتح الحدود أمام المهاجرين إلى أوروبا، وهي تستضيف 3.7 مليون سوري على أراضيها، وغير قادرة على استيعاب موجة جديدة من المهاجرين.

و تعد موجة النزوح التي تشهدها محافظة إدلب السورية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، الأسوأ منذ بدء النزاع في سوريا قبل نحو تسع سنوات، إذ فر نحو 700 ألف شخص من التصعيد العسكري لقوات النظام، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نهاية فبراير/شباط الماضي من أن استمرار العمليات العسكرية للنظام السوري وحلفائه في محافظة إدلب ستكون له "عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها"، قائلا إن "نحو 900 ألف شخص، غالبيتهم العظمى من النساء، نزحوا من مناطق الشمال السوري، ويوجد ما يقدر بنحو 2.8 مليون شخص في شمالي غربي سوريا يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية".

ولم يُوفِّ الاتحاد الأوروبي بوعود اتفاق الهجرة مع تركيا الذي كان أبرز بنوده تقديم المساعدات المالية للاجئين، وتجديد مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد، وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا، فيما أوفت تركيا بالتزامها الحدَّ من تدفُّق اللاجئين نحو أوروبا، إذ قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن الاتحاد الأوروبي لم يدفع نصف تعهداته تجاه اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، والمقدرة قيمتها بـ6 مليارات يورو.

ولفت جاوش أوغلو إلى أن تركيا طلبت مراراً من المجتمع الدولي التعاون في مسألة اللاجئين، إلا أنه تجاهل طلباتها. وذكّر بالقيم الأوروبية في تأمين الحماية الدولية للاجئين، قائلاً: "إن تركيا تتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها وستواصل ذلك".

ينبغي على مؤسسات الاتحاد الأوروبي احترام القيم المشتركة لأوروبا والإنسانية - وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو

ونشرت صحيفة التايمز البريطانية مقالاً يتحدث عن مخاوف دول الاتحاد الأوروبي من موجة هجرة جديدة بسبب الخلاف مع تركيا. وأشارت إلى أن معركة إدلب هي نهاية الحرب في سوريا.

وأضافت "تركيا تريد أن تضمن تأمين حدودها الجنوبية، وأن يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته بالمساعدة في إيواء 3.7 مليون مهاجر في البلاد، وأن تمارس روسيا ضغطها على الرئيس السوري، بشار الأسد، لإقناعه بوقف الغارات الجوية على إدلب.

ويسارع الاتحاد الأوروبي إلى دعم اليونان خشية تعرُّضه لموجة لجوء جديدة، لكنه لم يجد حتى الآن الحل المناسب من أجل إنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في سوريا.

وفي الوقت الذي تتغنى فيه أوروبا بحقوق الإنسان، أثبتت هذه الأزمة فشلها في احتواء المهاجرين الذين لا يجدون مأوى بسبب الحروب في بلادهم، ليصرحوا بوحشية داعمين ممارسات اليونان بحق المهاجرين.

وكانت آخر التصريحات لوزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الذي قال في تغريدة له "نحتاج إلى النظام على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. سوف ندعم اليونان بكل ما أوتينا من قوة في هذا الصدد. إن حدود أوروبا ليست مفتوحة أمام اللاجئين من تركيا، وينطبق هذا على حدودنا الألمانية أيضاً".

من جانبها، أشارت صحيفة الغارديان في مقال كتبته، جنيفر رانكين، إلى عجز الدول الأوروبية عن التوصل إلى اتفاق بشأن سياسة موحدة للهجرة.