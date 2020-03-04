سياسة
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أردوغان عن زيارته روسيا: أتوقع ضمان وقف إطلاق النار في إدلب
قال الرئيس التركي أنه يتوقع أن يتوصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الخميس، إلى وقف إطلاق نار بسرعة في منطقة خفض التصعيد بإدلب. وفي سياق متصل دعا أردوغان جميع الدول الأوروبية وفي مقدمتها اليونان، إلى احترام اللاجئيين القادمين إليها.
أردوغان عن زيارته روسيا: أتوقع ضمان وقف إطلاق النار في إدلب
الرئيس التركي يدعو جميع الدول الأوروبية إلى احترام اللاجئيين القادمين إليها / AA
4 مارس 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يتوقع أن يتوصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الخميس، إلى وقف إطلاق نار بسرعة في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية.

جاء ذلك في معرض ردّه على أسئلة الصحفيين الأربعاء في العاصمة التركية أنقرة.

وردّاً على سؤال صحفي عن زيارته المرتقبة لروسيا، قال أردوغان: " أتوقع ضمان وقف إطلاق نار بسرعة في المنطقة".

وفي إجابته عن سؤال عما إذا تلقى الجانب التركي أي مقترحات قبل زيارته لروسيا، قال أردوغان: "لا مقترحات في الوقت الراهن، لنُجرِ زيارتنا أولاً، وسنعقد مؤتمراً صحفيّاً مع السيد بوتين عقب اللقاء".

احترام اللاجئين

في سياق متصل دعا الرئيس التركي جميع الدول الأوروبية، وفي مقدمتها اليونان، إلى احترام اللاجئيين القادمين إليها بشكل يتلاءم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد أردوغان في كلمة له خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، أن تركيا لن تسمح بأن تذهب دماء شهدائها هدراً.

وأضاف أن نظام الأسد فقد حتى اليوم (منذ انطلاق عملية درع الربيع) أكثر من ثلاثة آلاف و200 من عناصره.

وأكّد بقوله : "أثبتنا خلال عملياتنا الأخيرة أن تركيا ليست دولة لا تعرف كيف تحارب، بل دولة لا تريد الحرب". وتابع: "لن نترك الشعب السوري المظلوم وحده".

وبشأن اللاجئيين قال أردوغان: "عقب الهجوم الذي أدّى إلى استشهاد 36 من جنودنا، فتحنا الأبواب أمام المهاجرين الراغبين في الذهاب إلى أوروبا، وهذا يتوافق مع القانون الدولي".

وأكّد أردوغان أن على اليونان التي تستخدم الوسائل كافة لمنع دخول اللاجئين إلى أراضيها، أن لا تنسى أنها قد تحتاج إلى الرحمة يوماً ما.

وأردف :" ندعو جميع الدول الأوروبية، وفي مقدمتها اليونان، إلى التعامل باحترام مع اللاجئيين القادمين إليهم وبما يتلاءم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وخلال عرضه صورة من صحيفة "القدس هنا" للاجئين يونانيين بسوريا إبان الاحتلال النازي لبلادهم، قال أردوغان: "قد يكون أحد الأطفال الظاهرين في الصورة جدّ أو جدّة رئيس الوزراء اليوناني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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