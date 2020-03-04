استنكرت حكومة الوفاق الوطني الليبية الأربعاء، إقدام النظام السوري على تسليم سفارة طرابلس في دمشق لـ"الحكومة" التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر غير المعترَف بها دوليّاً"، معتبرة تلك الخطوة "انتهاكاً لسيادة البلاد" و"عملاً مرفوضاً ومستهجَناً".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الليبية نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك، قال إن "وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تابعت ما جرى في العاصمة السورية من تسليم حكومة النظام السوري سفارة دولة ليبيا للحكومة الموازية في شرق ليبيا".

وأضاف: "تستنكر الوزارة هذا الإجراء وتؤكّد أنه مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بعدم التعامل مع الأجسام الموازية لحكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد".

وشدّد البيان على أن تسليم سفارة ليبيا لحفتر "يُعَدّ سطواً على حقوق الدولة الليبية وانتهاكاً للسيادة وعملاً مرفوضاً ومستهجَناً".

وأكّدَت وزارة الخارجية أنها ستعمل على اتباع الإجراءات والوسائل القانونية كافةلضمان وقف هذه الخطوة، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

والثلاثاء افتتح النظام السوري السفارة الليبية في دمشق وسلّمها لـ"الحكومة" التابعة لحفتر، بعد توقفها منذ 8 أعوام.

وحسب وكالة النظام السوري (سانا)، سُلّمَت السفارة الليبية لـ"الحكومة" المؤقتة التابعة لحفتر، بعد أن وقّع الطرفان في العاصمة دمشق مذكّرة تفاهم لإعادة افتتاح السفارات في كلا البلدين.

جدير بالذكر أن حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، برئاسة فائز السراج، تُعَدّ الحكومة الممثلة لليبيا والمعترَف بها دوليّاً.