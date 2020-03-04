سياسة
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تحييد أكثر من 3 آلاف عنصر للنظام السوري منذ انطلاق "درع الربيع"
أعلنت وزارة الدفاع التركية عن حصيلة عملية درع الربيع التي أطلقتها تركيا في إدلب ضد قوات الأسد، إذ كشفت عن تحييد 3 آلاف و138 عنصراً للنظام منذ بدء العملية.
تحييد أكثر من 3 آلاف عنصر للنظام السوري منذ انطلاق "درع الربيع"
الجيش التركي يعلن عن تحييد 3 آلاف و138 عنصراً للنظام السوري منذ بدء عملية درع الربيع
4 مارس 2020

كشفت وزارة الدفاع التركية الأربعاء، عن حصيلة عملية درع الربيع ضد قوات نظام الأسد، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضحت "الدفاع" على لسان مسؤول الإعلام والعلاقات العامة لديها، أن قواتها حيّدَت 3 آلاف و138 عنصراً للنظام السوري منذ بدء العملية.

كما أكّدَت الوزارة إسقاط 3 مقاتلات و8 مروحيات و3 طائرات دون طيار وتدمير 151 دبابة و52 راجمة صواريخ و47 مدفعية و8 منصات دفاع جوي للنظام السوري منذ بدء عملية درع الربيع.

وأشار المسؤول التركي إلى استشهاد جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة استهداف قوات النظام لهم، مبيّناً أن جميع الأهداف التي حُيّدَت عقب استهداف الجنود دُمّرَت بالكامل.

وتواصل تركيا تنفيذ عملية "درع الربيع" العسكرية ضد قوات النظام السوري في إدلب ردّاً على اعتدائها على القوات التركية في 27 فبراير/شباط مما أدَّى إلى استشهاد 34 جنديّاً تركيّاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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