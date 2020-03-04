سياسة
2 دقيقة قراءة
جو بايدن يتصدر "الثلاثاء الكبير" في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين
فاز المرشح جو بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بثماني ولايات أمريكية كبيرة، فيما جاء منافسه بيرني ساندرز في المركز الثاني، وبذلك يكون بايدن هو الفائز في يوم "الثلاثاء الكبير" لاختيار مرشَّح الحزب الديمقراطي في سباق الانتخابات الأمريكية.
جو بايدن يتصدر "الثلاثاء الكبير" في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين
جو بايدن هو الفائز في يوم "الثلاثاء الكبير" بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية / Reuters
4 مارس 2020

فاز المرشح جو بايدن الأربعاء بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بثماني ولايات أمريكية كبيرة على الأقلّ، فيما جاء منافسه بيرني ساندرز في المركز الثاني بعد فوزه في كولورادو وفيرمونت.

جاء ذلك حسب نتائج غير رسمية، مع بدء فرز نتائج التصويت في الولايات الـ14 التي شاركت في يوم "الثلاثاء الكبير" لاختيار مرشح ديمقراطي لسباق الرئاسة.

وبذلك يكون بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، هو الفائز في يوم "الثلاثاء الكبير" لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي للمشاركة في سباق الانتخابات الأمريكية 2020.

وحلّ بيرني ساندرز ثانياً بعد بايدن في الولايات الأربع التي فاز بها الأخير، فيما فاز بالمركز الأول في كولورادو وفيرمونت، ومن المتوقع أن يفوز بولاية كاليفورنيا.

أما رجل الأعمال الأمريكي مايكل بلومبرغ عمدة نيويورك السابق، فقد حصل على المركز الأول في منطقة ساموا الأمريكية.

أما المرشحان الديمقراطيان، السيناتور عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارين، وتولسي جابارد عضو مجلس النواب، فلم يتمكنا من تحقيق أي وجود يُذكر بتلك الانتخابات.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء، ما يُعرف بـ"الثلاثاء الكبير" الذي تجرى فيه الانتخابات الأولية للمرشح الرئاسي الديمقراطي في 14 ولاية.

ومن المرتقَب أن تشهد ولايات ولاية إيداهو وميشيغان وميسيسيبي وميسوري وداكوتا الشمالية وواشنطن المنافسة المقبلة المقررة في 10 مارس/آذار الجاري.

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة من المقرَّر إجراؤها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us