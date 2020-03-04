فاز المرشح جو بايدن الأربعاء بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بثماني ولايات أمريكية كبيرة على الأقلّ، فيما جاء منافسه بيرني ساندرز في المركز الثاني بعد فوزه في كولورادو وفيرمونت.

جاء ذلك حسب نتائج غير رسمية، مع بدء فرز نتائج التصويت في الولايات الـ14 التي شاركت في يوم "الثلاثاء الكبير" لاختيار مرشح ديمقراطي لسباق الرئاسة.

وبذلك يكون بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، هو الفائز في يوم "الثلاثاء الكبير" لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي للمشاركة في سباق الانتخابات الأمريكية 2020.

وحلّ بيرني ساندرز ثانياً بعد بايدن في الولايات الأربع التي فاز بها الأخير، فيما فاز بالمركز الأول في كولورادو وفيرمونت، ومن المتوقع أن يفوز بولاية كاليفورنيا.

أما رجل الأعمال الأمريكي مايكل بلومبرغ عمدة نيويورك السابق، فقد حصل على المركز الأول في منطقة ساموا الأمريكية.

أما المرشحان الديمقراطيان، السيناتور عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارين، وتولسي جابارد عضو مجلس النواب، فلم يتمكنا من تحقيق أي وجود يُذكر بتلك الانتخابات.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء، ما يُعرف بـ"الثلاثاء الكبير" الذي تجرى فيه الانتخابات الأولية للمرشح الرئاسي الديمقراطي في 14 ولاية.

ومن المرتقَب أن تشهد ولايات ولاية إيداهو وميشيغان وميسيسيبي وميسوري وداكوتا الشمالية وواشنطن المنافسة المقبلة المقررة في 10 مارس/آذار الجاري.

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة من المقرَّر إجراؤها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.