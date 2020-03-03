يواصل فيروس كورونا الجديد انتشاره بسرعة كبيرة في أرجاء العالم، مخلفاً أعداداً من القتلى والمصابين، إذ أعلنت دول مختلفة وبخاصة في الشرق الأوسط عن تسجيل إصابات جديدة، فيما أعلنت دول أخرى اتخاذها المزيد من التدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

الجزائر.. عدد المصابين يرتفع

أعلنت الصحة الجزائرية الثلاثاء، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد المصابين إلى 8.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "جرى تسجيل 3 حالات جديدة لكورونا، من نفس عائلة 4 مصابين بالفيروس في محافظة البليدة".

وفي وقت سابق، أفادت الصحة بأن العدوى بفيروس "كورونا" انتقلت إلى هذه العائلة من قريب لهم مقيم في فرنسا زارهم في الفترة ما بين 14 و21 فبراير/شباط الماضي.

والاثنين، أعلنت الصحة الجزائرية ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة لفيروس كورونا الجديد إلى 5.

إيطاليا.. 79 قتيلاً

ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا إلى 79 شخصاً، بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة الثلاثاء.

وذكر المدير العام للدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريللو في مؤتمر صحفي في العاصمة روما، أن وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفعت إلى 79 بعد تسجيل 27 وفاة جديدة.

وأوضح أن عدد المصابين أيضاً ارتفع الثلاثاء إلى ألفين و263 شخصاً.

وأضاف أن الأشخاص الذين خضعوا للعلاج وتعافوا بعد إصابتهم بالفيروس بلغ 160 شخصاً.

وأمس الاثنين، أعلن بوريللو ارتفاع وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 52 و حالات الإصابة إلى 1835.

الولايات المتحدة.. 9 وفيات

بدورها، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاع عدد المتوفين جراء فيروس كورونا إلى 9 أشخاص.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إدارته ربما تمنع السفر من الولايات المتحدة إلى المناطق التي ترتفع بها معدلات الإصابة بفيروس كورونا، لكنه أوضح أن المسؤولين لا يفكرون في فرض أي قيود على السفر الداخلي.

وقال ترمب الذي كان يتحدث إلى الصحفيين قبل زيارة مع باحثين في مجال الصحة الأمريكية لمناقشة انتشار الفيروس، إنه يدرس منع السفر إلى المناطق الموبوءة بالفيروس.

الإمارات.. عطلة مبكرة

قررت وزارة التربية والتعليم في الإمارات الثلاثاء، تبكير بداية عطلة الربيع لطلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة لتبدأ الأحد المقبل، ولمدة أربعة أسابيع، ضمن جهود وقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وقالت الوزارة في بيان، إنه ستُقدم عطلة الربيع لطلبة المدارس، التي كان مقرراً البدء بها في 29 مارس/آذار الجاري حتى 12 أبريل/نيسان المقبل، لتبدأ الأحد المقبل، وفق الوكالة الإماراتية الرسمية للأنباء (وام).

وأضافت أنه سيُعمل بمبادرة التعلم عن بعد في الأسبوعين الأخيرين من الإجازة (4 أسابيع)، لضمان استمرارية العملية التعليمية في المنزل، ومن دون المساس بعدد أيام الدراسة.

وشددت الوزارة على أن قرارها يصب في مصلحة الطلبة، ويأتي كخطوة استباقية تتماشى مع المستجدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس في الإمارات إلى 27 بإعلان وزارة الصحة الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة لشخصين من روسيا ومثلهما من إيطاليا وشخص من ألمانيا والأخير من كولومبيا.

إيران.. عدد الوفيات بازدياد مستمر

من جهتها، أعلنت إيران عن 11 وفاة جديدة جرّاء فيروس كورونا الجديد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات جرّاء المرض في البلاد إلى 77.

وقال نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي خلال المؤتمر الصحافي اليومي لوزارته حول كوفيد-19 "وفقاً لآخر الأرقام هناك 835 مصاباً إضافياً".

وأعلن في تصريحات بثّها التلفزيون الرسمي: "للأسف يوجد 11 وفاة جديدة، مع هذا الرقم وصلنا إلى 2336 حالة مؤكدة و77 وفاة".

إجمالي الضحايا

وبلغ عدد وفيات فيروس كورونا المستجد 3155 حالة، بينما تخطى عدد المصابين به 92723 شخصاً في 78 بلداً، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية حتى عصر الثلاثاء.

وتتصدر الصين قائمة الدول الأكثر تضرراً من الفيروس مع 80151 إصابة و2943 حالة وفاة، تليها كوريا الجنوبية مع 5186 إصابة و28 حالة وفاة، ثم إيطاليا التي بلغ عدد الإصابات فيها 2502 وعدد الوفيات 79، وإيران مع 2336 إصابة و77 حالة وفاة، واليابان مع 268 إصابة و12 حالة وفاة.

وسجّلت بالإجمال 700 إصابة بالفيروس على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برنسيس" التي فرضت عليها اليابان حجراً صحياً.

أسوأ تراجع اقتصادي من عقد

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاثنين، من أن تفشي فيروس كورونا يزج الاقتصاد العالمي إلى أسوأ تراجع له منذ الأزمة المالية التي ضربت العالم قبل أكثر من عشر سنوات.

وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، إن هدفهما هو خدمة أعضاء المؤسستين بفاعلية مع ضمان صحة المشاركين والعاملين وسلامتهم.

وقالا إن المؤسستين ستستخدمان قدرات اتصال مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات وقدرات اتصال افتراضية لعقد المشاورات الأساسية بشأن السياسات.