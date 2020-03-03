سياسة
2 دقيقة قراءة
استشهاد جندي تركي في إدلب وتحييد 299 من عناصر النظام السوري
الرئاسة التركية تعلن تحييد 299 من عناصر النظام السوري وإسقاط طائرة مقاتلة من طراز 1L-39 وتدمير تسع دبابات خلال العمليات المستمرة. فيما أعلن وزير الدفاع التركي استشهاد جندي في إدلب.
استشهاد جندي تركي في إدلب وتحييد 299 من عناصر النظام السوري
تركيا أعلنت تحييد 299 من عناصر النظام السوري / AA
3 مارس 2020

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار استشهاد جندي تركي في إدلب في إطار عملية درع الربيع العسكرية.

وفي سياق متصل أعلنت الرئاسة التركية الثلاثاء، تحييد 299 من عناصر النظام السوري وإسقاط طائرة مقاتلة من طراز 1L-39 وتدمير تسع دبابات خلال العمليات المستمرة.

كما أعلنت الرئاسة التركية تحييد 3138 من عناصر النظام السوري في العمليات المستمرة منذ 10 فبراير/شباط الماضي.

والاثنين، أعلن أقار تحييد 2557 عنصراً للنظام السوري في إطار العملية العسكرية، بجانب تدمير مقاتلتين و8 مروحيات وطائرتين مُسيّرتين و135 دبابة و5 منصات دفاع جوي و16 مضاد طيران و77 عربة مدرعة و9 مستودعات ذخيرة.

وتواصل تركيا تنفيذ عملية درع الربيع العسكرية ضد قوات النظام السوري في إدلب، رداً على اعتدائها على القوات التركية في 27 فبراير/شباط الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34 جندياً.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us