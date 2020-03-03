أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار استشهاد جندي تركي في إدلب في إطار عملية درع الربيع العسكرية.

وفي سياق متصل أعلنت الرئاسة التركية الثلاثاء، تحييد 299 من عناصر النظام السوري وإسقاط طائرة مقاتلة من طراز 1L-39 وتدمير تسع دبابات خلال العمليات المستمرة.

كما أعلنت الرئاسة التركية تحييد 3138 من عناصر النظام السوري في العمليات المستمرة منذ 10 فبراير/شباط الماضي.

والاثنين، أعلن أقار تحييد 2557 عنصراً للنظام السوري في إطار العملية العسكرية، بجانب تدمير مقاتلتين و8 مروحيات وطائرتين مُسيّرتين و135 دبابة و5 منصات دفاع جوي و16 مضاد طيران و77 عربة مدرعة و9 مستودعات ذخيرة.

وتواصل تركيا تنفيذ عملية درع الربيع العسكرية ضد قوات النظام السوري في إدلب، رداً على اعتدائها على القوات التركية في 27 فبراير/شباط الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34 جندياً.