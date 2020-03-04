سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 4 مارس/آذار 2020
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خلاصات من TRT عربي: 4 مارس/آذار 2020
كشفت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 327 عنصراً من النظام السوري خلال الـ24 ساعة الأخيرة / AA
4 مارس 2020

أهم الأحداث:

وزارة الدفاع التركية تعلن إسقاط طائرة حربية وتحييد 327 عنصراً للنظام خلال 24 ساعة، وجاوش أوغلو يقول إنه لا يمكن لأحد أن يجبر تركيا على الاحتفاظ باللاجئين.

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الدفاع التركية: إسقاط طائرة حربية وتحييد 327 عنصراً للنظام خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري ضمن عملية درع الربيع ضد النظام في إدلب. [TRT عربي]

وقالت الوزارة في تغريدة لها على تويتر، إن "طائرة حربية تابعة للنظام السوري من طراز L-39 أُسقِطَت في إطار عملية درع الربيع المتواصلة بنجاح". [TRT عربي]

وكشفت الوزارة كذلك عن تحييد 327 عنصراً من النظام السوري خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بالإضافة إلى إسقاط طائرة حربية وطائرة استطلاع، وتدمير 6 دبابات و5 مدافع ومنظومتين دفاعيتين و3 عربات مصفحة و5 عربات عسكرية ومخزن أسلحة. [الأناضول]

    جاوش أوغلو: لا يمكن لأحد أن يجبر تركيا على الاحتفاظ باللاجئين

    قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في العاصمة أنقرة، إنه لا يمكن لأي دولة أن تجبر تركيا على الاحتفاظ باللاجئين على أراضيها. [TRT عربي]

    وأوضح جاوش أوغلو أن تركيا تحترم رغبة اللاجئين في الذهاب إلى دولة ثالثة. وحول تدفُّق المهاجرين إلى أوروبا، قال الوزير التركي: "لسنا في وضع يسمح بوقفه"، وجدد تأكيده أن تركيا ليس بإمكانها تحمُّل موجة جديدة من اللاجئين. [TRT عربي]

    ولفت جاوش أوغلو إلى أن تركيا طلبت مراراً من المجتمع الدولي التعاون في مسألة اللاجئين إلا أنه تجاهل طلباتها، وذكّر بالقيم الأوروبية في تأمين الحماية الدولية للاجئين، قائلاً إن "تركيا تتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها، وستواصل ذلك". [الأناضول]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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