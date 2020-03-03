أظهرت التطورات الأخيرة في إدلب خلافاً تركياً روسياً كان قد خفت بعد دخول البلدين في مساري أستانا وسوتشي، وتفاهمهما على عدد من دعوات التهدئة في إدلب خصوصاً، كان آخرها في 8 يناير/كانون الثاني الماضي.

ووسط عدم التزام الطرف الروسي بهذه الاتفاقات ودعمه المتواصل للنظام السوري في حملته المستمرة على مناطق خفض التصعيد، وبعد سقوط شهداء من الجيش التركي في إدلب ومحاصرة نقاط المراقبة التركية فيها، تعمّق الخلاف بين أنقرة وموسكو وتشنّجت العلاقات بينهما، في الوقت الذي ينتظر أن يلتقي فيه زعيما البلدين.

في هذا الصدد، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، بأنه سيذهب إلى موسكو الخميس، لمناقشة التطورات في سوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف: "آمل هناك، أن يتخذ بوتين التدابير الضرورية مثل وقف لإطلاق النار، وأن نجد حلاً لهذه المسألة".

وأضاف أردوغان أنه سيبحث مع نظيره بوتين التطورات الحاصلة في إدلب، معرباً عن أمله في التوصل إلى خطوة لوقف إطلاق النار، أو خطوات أخرى لإنجاز عملية "درع الربيع" بسرعة.

وأردف قائلاً: "نسعى لتفعيل كل القنوات الدبلوماسية إلى جانب كفاحنا الميداني، من أجل إنجاح العملية بأسرع وقت، ووقف نزيف مزيد من الدماء".

"سيكون لقاءً صعباً"

من جهته، أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الاثنين، أن بوتين وأردوغان سيجريان محادثات بشأن سوريا في موسكو الخميس، لكنه قال إن بلاده لم تغير موقفها فيما يتعلق بسوريا، وإنها ملتزمة كما كانت دوماً إزاء دعم قتال الحكومة السورية ضد مقاتلي المعارضة.

وقال بيسكوف إن روسيا لا تزال ملتزمة اتفاقات سوتشي بين روسيا وتركيا بخصوص سوريا، وأكد أن بلاده تولي "أهمية كبرى" للتعاون مع تركيا في سوريا، وأضاف: "عسكريونا على تواصل دائم. الأهم هو أننا نتجه الآن نحو مفاوضات".

ومتحدثاً عن اللقاء، قال بيسكوف في وقت سابق: "سيكون من دون شك لقاءً صعباً، لكن الرئيسين يؤكدان رغبتهما في تسوية الوضع في إدلب".

نقاط الاختلاف التركي-الروسي

تصر تركيا على عودة قوات النظام السوري إلى ما خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب، أي إلى ما بعد الحدود المتفق عليها بموجب اتفاق سوتشي بين أنقرة وموسكو، حسب تصريح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو.

من جهة أخرى، تشدّد أنقرة على ضرورة وقف إطلاق النار في إدلب، من أجل تأمين عودة المدنيين النازحين إلى ديارهم، وتستطيع هي بذلك تحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة آمنة.

روسيا، من جهتها، لا تريد أن تتراجع خطوة إلى الوراء ولا يبدو أنها ستسمح لنظام الأسد أن يتراجع إلى حدود سوتشي كما تطالب أنقرة، إذ صرح وزير خارجيتها سيرجي لافروف قائلاً: "لا عودة عن الوضع القائم في إدلب".

على الرغم من الخلاف القائم، فإن الطرفين يبدوان بعيدين عن مواجهة مباشرة، إذ صرح الرئيس التركي أنه لا مشكلة له مع روسيا في سوريا، فيما قال الرئيس الروسي إن بلاده "لا تخطط للدخول في حرب مع أحد".

السيناريوهات.. ما الذي قد يفرزه اللقاء؟

قال الباحث في الشأن التركي سعيد الحاج في تدوينة، إن اللقاء بين أردوغان وبوتين سيمثّل "فرصة للتوصل إلى اتفاق ما، أكبر من فرص كل اللقاءات والمحادثات السابقة".

وأضاف الباحث أن الجانبين قد يتوصلان إلى اتفاق يتراجع النظام السوري بموجبه من "بعض المناطق التي حازها خلال الفترة الأخيرة، لكن من دون عودة المعارضة إليها"، على أن تكون هذه المناطق "إما بإدارة روسية منفردة، أو إدارة تركية-روسية مشتركة".

اتفاق كهذا سيكون بمثابة "حل وسط"، وسيضمن "بالتأكيد تأمين نقاط المراقبة التركية، وإنشاء منطقة آمنة بحكم الأمر الواقع، وفتح الطرق الدولية"، يقول الباحث قبل أن يستدرك: "هذا اتفاق -إن حصل- قد لا يصمد طويلاً جداً، ولكنه سيكون أقوى مما سبق بالتأكيد، لكن الأهم أنه سينزع فتيل الأزمة بين تركيا وروسيا، ويوقف العملية التركية ويحقق مطالب الطرفين إلى حد ما.

في المقابل، قال الصحفي والكاتب التركي ألكر سيزر، في مقابلة مع TRT عربي، إن تركيا لا تريد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار سريع، وإنها لن ترضى باتفاق لا يحقق مصالحها، ولا يضمن رجوع النظام عن الأراضي التي تقدم فيها.

من جهته، قال المحلل السياسي الروسي ألكسندر نازاروف، إن "جميع الأطراف تحرص اليوم على التوصل إلى حل وسط"، وأضاف: "من المرجح أن يشمل هذا الحل الوسط تحديد خط المواجهة الحالي، كما يتضح من إعلان روسيا دخول الشرطة العسكرية إلى سراقب، بمعنى أن يكون الطريق السريع M5 تحت سيطرة الأسد، بينما يظل الطريق السريع M4 مغلقاً".

بدوره، أشار "مركز الجزيرة للدراسات"، في ورقة تقدير موقف، إلى أنه "في ظل موقف أمريكي غير حاسم، وإصرار روسي على تثبيت المكاسب التي حققها النظام خلال الشهور الثلاثة الماضية في إدلب"، تبدو تركيا وهي تتجه إلى عقد قمة جديدة مع روسيا هذا الأسبوع أمام خيارات قليلة.

وحصرت الورقة الخيارات في "أن ينجح أردوغان في إقناع بوتين بالعودة إلى العمل باتفاق سوتشي لعام 2018، وبما يضمن انسحاب قوات نظام الأسد إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية"، أو أن تسفر القمة عن "اتفاق جديد يراعي المستجدات على الأرض".

بدورها، أشارت صحيفة "ملييت" التركية إلى أنه في حال فشل الرئيسان في التوصل إلى اتفاق فإن أنقرة "قد توسع دائرة عملية "درع الربيع" في شمال سوريا، إلى أن يتراجع النظام السوري حتى حدود اتفاق سوتشي"، وستنحو في اتجاه مسألة استخدام طائراتها إلى المجال الجوي المحظور في الشمال السوري.