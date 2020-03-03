سياسة
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شاهد | الجيش التركي ينشر لقطات تُظهر قصفه مواقع للنظام السوري
نشر الجيش التركي مشاهد جديدة تظهر قصفه مواقع للنظام السوري، في إطار عملية درع الربيع بإدلب، وأدى القصف الذي نفذته طائرات مسيرة تركية إلى تحييد عدد من عناصر النظام وتدمير أسلحة ثقيلة، بينها دبابات وقاذفات صواريخ وناقلات جنود.
شاهد | الجيش التركي ينشر لقطات تُظهر قصفه مواقع للنظام السوري
مشاهد جديدة تُظهر قصف الجيش التركي مواقع للنظام السوري / AA
3 مارس 2020

نشر الجيش التركي الثلاثاء، مشاهد جديدة لتدمير طائرات مسيرة تابعة له، أهدافاً للنظام السوري في محافظة إدلب.

وتظهر المشاهد عمليات قصف دقيقة نفذتها طائرات مسيرة تركية على أهداف لقوات النظام السوري، في إطار عملية درع الربيع بإدلب شمالي غربي سوريا.

ووفق المشاهد، أدى القصف إلى تدمير أسلحة ثقيلة تابعة للنظام، بينها دبابات وقاذفات صواريخ وناقلات جنود ومضادات دروع ومركبات عسكرية أخرى في سراقب وطلحية وتل مرديخ وخان السبل وغيرها من المناطق.

كما أسفر القصف عن تحييد عدد من عناصر النظام السوري.

وتواصل تركيا تنفيذ عملية درع الربيع العسكرية ضد قوات النظام السوري في إدلب، رداً على اعتدائها على القوات التركية في 27 فبراير/شباط الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34 جندياً.

والاثنين، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تحييد 2557 عنصراً للنظام السوري في إطار العملية العسكرية، بجانب تدمير مقاتلتين و8 مروحيات وطائرتين مسيرتين و135 دبابة و5 منصات دفاع جوي و16 مضاد طيران و77 عربة مدرعة و9 مستودعات ذخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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