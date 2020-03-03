انطلقت في العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء، جلسة مغلقة للبرلمان لبحث الاعتداء الغادر على الجنود الأتراك في إدلب وتطورات المنطقة.

ويحضر الجلسة رئيس البرلمان مصطفى شنطوب ووزيرا الخارجية مولود جاوش أوغلو والدفاع خلوصي أقار وفؤاد أقطاي نائب الرئيس رجب طيب أردوغان.

كما يشارك بالجلسة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي ونواب البرلمان.

وينتظر أن يقدم جاوش أوغلو وأقار مداخلة خلال الجلسة تتناول آخر التطورات في إدلب.

وباشرت تركيا تنفيذ عملية عسكرية باسم "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب، رداً على اعتداء الأخيرة على القوات التركية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34 جندياً.