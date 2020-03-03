سياسة
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جاوش أوغلو: لا يمكن لأحد أن يجبر تركيا على الاحتفاظ باللاجئين
صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني في العاصمة أنقرة، بأنه لا يمكن لأي دولة أن تجبر تركيا على الاحتفاظ باللاجئين على أراضيها، وأنها تحترم رغبة اللاجئين بالذهاب إلى دولة ثالثة.
جاوش أوغلو: لا يمكن لأحد أن يجبر تركيا على الاحتفاظ باللاجئين
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو: تركيا ليس بإمكانها تحمّل موجة جديدة من اللاجئين
3 مارس 2020

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إنه لا يمكن لأي دولة أن تجبر تركيا على الاحتفاظ باللاجئين على أراضيها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في العاصمة أنقرة.

وأوضح جاوش أوغلو أن تركيا تحترم رغبة اللاجئين في الذهاب إلى دولة ثالثة.

وحول تدفُّق المهاجرين إلى أوروبا، قال الوزير التركي: "لسنا في وضع يسمح بوقفه".

وجدد تأكيده أن تركيا ليس بإمكانها تحمُّل موجة جديدة من اللاجئين.

ولفت جاوش أوغلو إلى أن تركيا طلبت مراراً من المجتمع الدولي التعاون في مسألة اللاجئين إلا أنه تجاهل طلباتها.

وذكّر جاوش أوغلو بالقيم الأوروبية في تأمين الحماية الدولية للاجئين، قائلاً: "إن تركيا تتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها وستواصل ذلك".

وأردف: "ينبغي على مؤسسات الاتحاد الأوروبي احترام القيم المشتركة لأوروبا والإنسانية".

وشدد جاوش أوغلو على التزام تركيا تعهداتها حيال اتفاقية إعادة القبول الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس/آذار 2016.

واتهم أوروبا بعدم التزام تعهداتها تجاه الاتفاقية كرفع تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك واتفاقية الاتحاد الجمركي.

كما أكد أن عملية درع الربيع ضد قوات النظام السوري تهدف إلى ترسيخ وقف إطلاق النار وفق اتفاق سوتشي.

ولفت جاوش أوغلو إلى أن أنقرة ولندن متفقتان في وجهات النظر بخصوص وقف الهجمات التي من شأنها إنهاء وضع منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية.

وشدد على أن تركيا طلبت مراراً من حلفائها في حلف شمال الأطلسي تزويدها بمنظومة دفاع جوي، قائلاً: "نحن في تركيا معرّضون في أي لحظة لتهديدات، لذلك نحن في حاجة ماسة إلى منظمة دفاع جوي".

كما أشار أوغلو إلى أن الوفدين التركي والبريطاني بحثا سبل تطوير العلاقات بين البلدين بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن البلدين يعملان من أجل التوقيع على اتفاقية تجارة بين البلدين قبيل 1 يناير/كانون الثاني 2012 موعد انتهاء الفترة المؤقتة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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