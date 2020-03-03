مع مرور اليوم السادس على عملية درع الربيع ضد قوات نظام الأسد في إدلب، تتلاحق التطورات الميدانية ضمن سياسة تركية واضحة تهدف إلى إجبار النظام السوري على إيقاف هجماته الوحشية ضد المدنيين، والتراجع خلف نقاط المراقبة التركية الموجودة شمالي سوريا حسب الاتفاقيات.

وعاد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ليؤكد في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني أن عملية "درع الربيع تهدف إلى منع هجمات النظام وفرض وقف إطلاق نار في إدلب".

وترى تركيا أن درع الربيع من شأنها أن تمنع "دويلة إرهابية" أو وقوع "مأساة إنسانية" على حدودها، حسب تصريحات لنائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي الذي شدد "على أن الشعب التركي يخوض نضالاً شاقاً في إدلب وسراقب وتل أبيض من أجل الحفاظ على بقاء دولته، وأكد أن الجيش التركي سيواصل بحزم كفاحه الأسطوري داخل الحدود وخارجها".

وعلى الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، "إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري من طراز L-39، في إطار عملية درع الربيع المتواصلة بنجاح"، وكشفت الوزارة كذلك عن تحييد 327 عنصراً من النظام السوري، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما اعترف النظام السوري بإسقاط إحدى طائراته الحربية في إدلب.

وفي سياق متصل، تستمر المعارك على الأرض بين كر وفر، وأشار مراسل TRT عربي في إدلب أبو طالب العبد الله إلى سقوط نحو 10 قتلى في قصف صاروخي على محافظة إدلب .

خط سياسي ساخن

وبالتوازي مع هذا التقدم، تشهد الساحة السياسية التركية العديد من التطورات، ففي الوقت الذي يأمل فيه الكرملين في بيان له الحدّ من مخاطر المواجهة المباشرة مع تركيا في إدلب، أشار إلى أن الجيشين الروسي والتركي على اتصال مستمر، مع وجود مناقشات لإمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيرهما التركي رجب طيب أردوغان.

وقال مراسل TRT عربي في أنقرة، إن الحراكات واللقاءات الدبلوماسية تستمر على كل الأصعدة، فقد أفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية بأن وفدين أمريكيّاً وتركيّاً أجريا اجتماعاً بحثا خلاله آخر التطورات في محافظة إدلب السورية.

وعقب الاجتماع التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، المبعوث الخاص جيمس جيفري والسفير الأمريكي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد.

وأشار المراسل إلى أنه "من المقرر أن تبحث الوفود سبل دعم الولايات المتحدة لتركيا ضمن الناتو، والدعم على الأرض وليس الاكتفاء فقط بالدعم اللفظي والمعنوي، ومن الممكن بحث تزويد واشنطن لتركيا ببطاريات باتريوت، وبحث تطبيق المادة الخامسة من ميثاق الحلف التي تنص على دعم أي دولة في الحلف تتعرض لاعتداءات على حدودها".

في السياق ذاته، وصل إلى تركيا الثلاثاء وفد أوروبي لبحث العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وأزمة المهاجرين وآخر المستجدات في إدلب.

وحسب بيان وزراة الخارجية التركية، فإن الوفد الزائر يضمّ كلّاً من جوزيف بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، ويانيز لينارسيتش مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات.

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية برهان كور أوغلو في حديث لـTRT عربي، أن ما حققته العملية حتى الآن يتمثل في أن "الصورة أصبحت واضحة أمام المجتمع الدولي، بأن الرد التركي القوي جاء بسبب اعتداء نظام الأسد على الجنود الأتراك، وأثبت للعالم أنه من دون روسيا لا يمكن أن يقوم النظام بأي عملية، وعلى الرغم من ذلك تصر تركيا على الحل السياسي، لكن النجاحات في الميدان تقدّم لتركيا ورقة قوية على الطاولة".

وأضاف: "تركيا أعلنت أن النظام خرق الاتفاقية وهو واضح من خلال تصرفاته، وما يقوم به بشار الأسد هو جريمة حرب ضد المدنيين".

واستنتج كور أوغلو أنه "من خلال قبول بوتين للقاء أردوغان، فالرئيس الروسي مستعد للجلوس من أجل الحل"، معتقداً أن موسكو لا تستطيع الاستمرار في دعم النظام بهذا الشكل إذا غيرت تركيا موقفها، فهي لا يمكن أن تعتمد على النظام السوري.

وتواصل تركيا تنفيذ عملية "درع الربيع" العسكرية ضدّ قوات النظام السوري في إدلب، ردّاً على اعتدائها على القوات التركية في 27 فبراير/شباط الماضي، الذي أدَّى إلى استشهاد 34 جنديّاً تركيّاً.