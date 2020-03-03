أعلن نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي الثلاثاء، وفاة 11 شخصاً بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة وفيات كورونا في إيران إلى 77 شخصاً.

وأضاف علي رئيسي في بيان على التليفزيون الرسمي الإيراني أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 2336.

من جانبه أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني إصابة 23 نائباً برلمانيّاً بفيروس كورونا، وكانت وسائل إعلام إيرانية تناقلت السبت، أنباءً عن وفاة نائب برلماني بسبب كورونا.

وسبق أن أعلن أن من بين المسؤولين الإيرانيين المصابين بكورونا، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان مجتبى ذو النور، و5 أعضاء في البرلمان، ونائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار، ونائب وزير الصحة إيرج حريرجي، ورئيس جامعة الطب في محافظة قم محمد رضا قدير.

والاثنين قالت منظمة الصحة العالمية، إن فريقاً لها وصل إلى طهران لدعم جهود تعامل إيران مع تفشي فيروس كورونا.

وأضافت المنظمة أن "الطائرة التي تُقِلّ الفريق الفني احتوت أيضاً على شحنة من الإمدادات الطبية ومعدات الوقاية لدعم أكثر من 15 ألفاً من العاملين في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى لوازم للمختبرات تكفي لإجراء فحوص وتشخيص لنحو 100 ألف شخص".

وسجلت إيران أكبر عدد من حالات الوفاة بسبب الفيروس خارج الصين حيث بدأ التفشِّي.

وأعلنت عدة دول في المنطقة حالات إصابة لأشخاص زاروا إيران، منها العراق والكويت والبحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة وقطر ولبنان.