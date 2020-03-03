أعاد النظام السوري الثلاثاء، افتتاح السفارة الليبية الكائنة في العاصمة دمشق، وسلّمها للحكومة غير الشرعية الموالية لخليفة حفتر، غير المعترف بها دوليّاً، بعد توقفها 8 سنوات.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري، فإن السفارة الليبية في دمشق سُلِّمت لـ"الحكومة المؤقتة" الموالية لحفتر، بعد أن وقّع الطرفان مذكّرة تفاهم لإعادة كليهما افتتاح سفارة الآخر في بلده.

وبتوقيع تلك المذكرة أصبح النظام السوري أول من يعترف بحكومة حفتر غير الشرعية في ليبيا.

يُذكَر أن حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس برئاسة فائز السراج، تُعَدّ الحكومة الوحيدة الممثّلة لليبيا والمعترَف بها دوليّاً.