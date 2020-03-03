سياسة
1 دقيقة قراءة
نظام الأسد يسلّم السفارة الليبية بدمشق للحكومة الموالية لحفتر
أفادت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري الثلاثاء، بأن النظام أعاد افتتاح السفارة الليبية الكائنة بدمشق، وسلّمها للحكومة غير الشرعية الموالية لخليفة حفتر، عقب توقيع الطرفين مذكرة تفاهم لإعادة افتتاح السفارات في كلا البلدين.
نظام الأسد يسلّم السفارة الليبية بدمشق للحكومة الموالية لحفتر
النظام السوري يعيد افتتاح السفارة الليبية بدمشق ويسلّمها للحكومة غير الشرعية الموالية لخليفة حفتر / AA
3 مارس 2020

أعاد النظام السوري الثلاثاء، افتتاح السفارة الليبية الكائنة في العاصمة دمشق، وسلّمها للحكومة غير الشرعية الموالية لخليفة حفتر، غير المعترف بها دوليّاً، بعد توقفها 8 سنوات.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري، فإن السفارة الليبية في دمشق سُلِّمت لـ"الحكومة المؤقتة" الموالية لحفتر، بعد أن وقّع الطرفان مذكّرة تفاهم لإعادة كليهما افتتاح سفارة الآخر في بلده.

وبتوقيع تلك المذكرة أصبح النظام السوري أول من يعترف بحكومة حفتر غير الشرعية في ليبيا.

يُذكَر أن حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس برئاسة فائز السراج، تُعَدّ الحكومة الوحيدة الممثّلة لليبيا والمعترَف بها دوليّاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us