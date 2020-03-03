سياسة
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ارتفاع صادرات تركيا بنسبة 2.31% في فبراير
ارتفعت الصادرات التركية بنسبة 2.31% في فبراير/شباط، على أساس سنوي، إلى 14.655 مليار دولار أمريكي، وتصدرت ألمانيا الدول الأكثر استيراداً من تركيا.
ارتفاع صادرات تركيا بنسبة 2.31% في فبراير
ارتفعت الصادرات التركية في فبراير/شباط الماضي بنسبة 2.31% على أساس سنوي / Reuters
3 مارس 2020

سجلت الصادرات التركية ارتفاعاً في فبراير/شباط الماضي، بنسبة 2.31% على أساس سنوي، إلى 14.655 مليار دولار أمريكي.

جاء ذلك، في تصريح لوزيرة التجارة التركية روهصار بكجان الثلاثاء، حول بيانات التجارة الخارجية التركية.

وقالت بكجان إن بيانات التجارة الخارجية للبلاد خلال الشهر الماضي، سجلت تراجعاً في الواردات بنسبة 9.93%، إلى 17.65 مليار دولار أمريكي.

وذكرت الوزيرة التركية أن إجمالي حجم التجارة الخارجية (إجمالي الصادرات والواردات) ارتفع في فبراير/شباط 6.34%، إلى 32.3 مليار دولار، وبلغت نسبة الصادرات إلى الواردات خلال الفترة المذكورة 83%.

ولفتت إلى أن الاقتصاد التركي سجّل نموّاً بنسبة 0.9% في 2019، مشيرة إلى أن الصادرات ساهمت بشكل كبير ذلك، وأن "القسم الأكبر من الصادرات حقّقه قطاع السيارات، في حين تصدرت الطاقة قائمة الواردات".

وذكرت أن ألمانيا تصدرت الدول الأكثر استيراداً من تركيا، تلاها العراق وبريطانيا، فيما تصدرت روسيا والصين قائمة الدول الأكثر تصديراً إلى تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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