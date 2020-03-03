سجلت الصادرات التركية ارتفاعاً في فبراير/شباط الماضي، بنسبة 2.31% على أساس سنوي، إلى 14.655 مليار دولار أمريكي.

جاء ذلك، في تصريح لوزيرة التجارة التركية روهصار بكجان الثلاثاء، حول بيانات التجارة الخارجية التركية.

وقالت بكجان إن بيانات التجارة الخارجية للبلاد خلال الشهر الماضي، سجلت تراجعاً في الواردات بنسبة 9.93%، إلى 17.65 مليار دولار أمريكي.

وذكرت الوزيرة التركية أن إجمالي حجم التجارة الخارجية (إجمالي الصادرات والواردات) ارتفع في فبراير/شباط 6.34%، إلى 32.3 مليار دولار، وبلغت نسبة الصادرات إلى الواردات خلال الفترة المذكورة 83%.

ولفتت إلى أن الاقتصاد التركي سجّل نموّاً بنسبة 0.9% في 2019، مشيرة إلى أن الصادرات ساهمت بشكل كبير ذلك، وأن "القسم الأكبر من الصادرات حقّقه قطاع السيارات، في حين تصدرت الطاقة قائمة الواردات".

وذكرت أن ألمانيا تصدرت الدول الأكثر استيراداً من تركيا، تلاها العراق وبريطانيا، فيما تصدرت روسيا والصين قائمة الدول الأكثر تصديراً إلى تركيا.