سياسة
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الدفاع التركية: إسقاط طائرة حربية وتحييد 327 عنصراً للنظام خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء "إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري من طراز L-39، في إطار عملية درع الربيع المتواصلة بنجاح"، وكشفت الوزارة كذلك عن تحييد 327 عنصراً من النظام السوري، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
الدفاع التركية: إسقاط طائرة حربية وتحييد 327 عنصراً للنظام خلال 24 ساعة
الجيش التركي يعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري من طراز L-39 في إطار عملية درع الربيع / AFP
3 مارس 2020

أعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام ضمن عملية درع الربيع ضد النظام السوري في إدلب.

وقالت الوزارة في تغريدة لها على تويتر، إن "طائرة حربية تابعة للنظام السوري من طراز L-39 أُسقِطَت في إطار عملية درع الربيع المتواصلة بنجاح".

وكشفت الوزارة كذلك عن تحييد 327 عنصراً من النظام السوري خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بالإضافة إلى إسقاط طائرة حربية وطائرة استطلاع، وتدمير 6 دبابات و5 مدافع ومنظومتين دفاعيتين و3 عربات مصفحة و5 عربات عسكرية ومخزن أسلحة.

جاء ذلك بعد دقائق من اعتراف النظام السوري بإسقاط المقاتلة في إدلب، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام.

وكان الجيش التركي أعلن الأحد إسقاط مقاتلتين تابعتين للنظام السوري من طراز "سوخوي 24"، على أثر مهاجمتهما مقاتلات تركية، وهو ما أكّدته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وتواصل تركيا تنفيذ عملية "درع الربيع" العسكرية ضدّ قوات النظام السوري في إدلب، ردّاً على اعتدائها على القوات التركية في 27 فبراير/شباط الماضي، الذي أدَّى إلى استشهاد 34 جنديّاً تركيّاً.

والاثنين أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، تحييد 2557 عنصراً للنظام السوري في إطار العملية، بالإضافة إلى تدمير مقاتلتين و8 مروحيات وطائرتين مسيرتين و135 دبابة و5 منصات دفاع جوي و16 مضادّ طيران و77 عربةً مدرَّعةً و9 مستودعات ذخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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