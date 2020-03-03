أجرى وفدان تركي وأمريكي الاثنين، في العاصمة التركية أنقرة، مباحثات حول آخر التطورات في محافظة إدلب السورية.

وعقد وفد تركي برئاسة نائب وزير الدفاع يونس إمره قره عثمان أوغلو، اجتماعاً مع وفد أمريكي برئاسة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا جيمس جيفري، وفقاً لبيان وزارة الدفاع التركية.

وأشار البيان إلى أن الوفدين تباحثا خلال الاجتماع مسائل ذات اهتمام مشترك، وقضايا الأمن والدفاع الإقليمي، خصوصاً التطورات الأخيرة في إدلب.

وعقب اجتماع الوفدين التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، المبعوث الخاص جيمس جيفري والسفير الأمريكي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد.

وتواصل تركيا تنفيذ عملية "درع الربيع" العسكرية ضدّ قوات النظام السوري في إدلب، ردّاً على اعتدائها على القوات التركية في 27 فبراير/شباط الماضي، الذي أدَّى إلى استشهاد 34 جنديّاً تركيّاً.

والاثنين أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، تحييد 2557 عنصراً للنظام السوري في إطار العملية، بالإضافة إلى تدمير مقاتلتين و8 مروحيات وطائرتين مسيرتين و135 دبابة و5 منصات دفاع جوي و16 مضادّ طيران و77 عربةً مدرَّعةً و9 مستودعات ذخيرة.