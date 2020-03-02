أظهرت نتائج عينات انتخابية تلفزيونية تقدُّم كتلة اليمين الإسرائيلية بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أحزاب الوسط واليسار في الانتخابات التي جرت الاثنين.

وقالت عدة نتائج غير رسمية أجرتها قنوات تلفزيونية إسرائيلية عقب إغلاق صناديق الاقتراع، إن كتلة اليمين حصلت على 60 مقعداً من أصل 120 (إجمالي عدد مقاعد الكنيست)، مقابل 54 مقعداً لكتلة "الوسط واليسار" والقائمة المشتركة (العربية).

وحسب محطة التلفزة الإسرائيلية ( 12) حصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 37 مقعداً مقابل 33 لحزب أزرق-أبيض بقيادة منافسه بيني غانتس.

وحسب المصدر ذاته حصلت القائمة المشتركة (تحالف يضم 4 أحزاب عربية) على 14 مقعداً، فيما حصل حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان على 6، بينما حصل تحالف العمل-غيشر-ميرتس (وسط-يسار) على 7 مقاعد.

ووصل رصيد تحالف "يمينا" (يمين) إلى 7 مقاعد، فيما حصل الحزبيون الحريديون "شاس" (يمين) على 9 مقاعد و"يهدوت هتوراه" (يمين) على 7، وفق المصدر ذاته.

ويجب أن يتمكن المكلف بتشكيل الحكومة من الحصول على أغلبية 61 مقعداً.

وأغلقت المراكز الانتخابية أبوابها الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، بعد 15 ساعة من التصويت. وحسب لجنة الانتخابات، يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 6 ملايين و454 ألف إسرائيلي، يدلون بأصواتهم في 10 آلاف و631 مركزاً انتخابياً.

وهذه الانتخابات هي الثالثة التي تجري في غضون أقل من عام، بعد جولتين في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول الماضيين، من دون أن يفضيا إلى تشكيل حكومة، ما أوجد أزمة سياسية.