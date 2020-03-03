سياسة
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كورونا.. وفيات الصين تقترب من 3000 وإصابات جديدة في دول عربية
ارتفع عدد وفيات كورونا في الصين إلى ألفين و945 حالة، بينهم 31 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب 125 حالة إصابة جديدة بالفيروس.
كورونا.. وفيات الصين تقترب من 3000 وإصابات جديدة في دول عربية
أكدت اللجنة الوطنية الصحية أن مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ ألفين و945 حالة / Reuters
3 مارس 2020

أعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى ألفين و945 حالة.

وأوضحت اللجنة الوطنية الصينية للصحة في بيان لها الثلاثاء، أن 31 شخصاً توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وأضافت أن مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ ألفين و945 حالة، بينها اثنتان في منطقة هونغ كونغ ذاتية الحكم.

وأشارت إلى وصول عدد الإصابات إلى 80 ألفاً و151 حالة، من بينها 6 آلاف و806 في حالة خطرة، فضلاً عن الاشتباه بإصابة 587 شخصاً بالفيروس.

وأفادت بتراجع عدد الموضوعين تحت المراقبة إلى 40 ألفًا و651 شخصاً، وارتفاع عدد الذين تعافوا من إصابتهم إلى 47 ألفاً و204 أشخاص.

وفي هونغ كونغ بلغ عدد الإصابات بالفيروس 100، حسب بيان اللجنة.

حالات جديدة

وسجّل المغرب مساء الاثنين أول حالة إصابة، وأعلنت وزارة الصحة المغربية في بيان "تسجيل أول حالة إصابة مؤكَّدة بفيروس كورونا، وتم تأكيدها مخبرياً بمعهد باستور المغرب (حكومي)، لمواطن مغربي مقيم بالديار الإيطالية".

كما أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لرجل أربعيني أصيب في إيطاليا، وقال الوزير إن المصاب تونسي "جاء بحراً من إيطاليا"، البلد الأكثر تضرراً من الفيروس في أوروبا.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة القطرية الاثنين، تسجيل 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، إن "الفحوصات الطبية كشفت عن 4 إصابات جديدة بكورونا لمواطنين واثنتين من العمالة المنزلية كانتا بصحبتهما في السفر، ضمن المواطنين الذين تم إجلاؤهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير (شباط) الماضي".

في سياق متصل كشفت وزارة الصحّة اللبنانيّة الاثنين، تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد المصابين 13.

وأوضحت الصحة اللبنانية في بيان، أنّ "الحالات الجديدة الثلاث هي لأشخاص مخالطين لمصابين سابقين وكانوا موضوعين في الحجر الصحي، وهم حاليّاً موجودون في غرف العزل بمستشفى الحريري الحكومي الجامعي ببيروت وحالتهم مستقرة".

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقاً في 71 دولة، بينها 11 دول عربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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