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فيروس كورونا يصل إلى الأردن وتونس والسعودية، وتركيا تقول إن عملية "درع الربيع" ستمنع وقوع مأساة إنسانية على حدودها.

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كورونا يصل إلى الأردن وتونس والسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في المملكة، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية. [الأناضول]

وأعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي في مؤتمر صحفي الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، لتونسي مقيم في إيطاليا عاد إلى البلاد الأربعاء الماضي، دون أن تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس. [TRT عربي]

بدوره أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر في مؤتمر صحفي الاثنين، تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد، لمواطن قدم من إيطاليا قبل 16 يوماً، وأضاف: "وُضع المصاب في العزل الطبي تحت إشراف فريق مختص". [TRT عربي]

أُقطاي: "درع الربيع" ستمنع وقوع مأساة إنسانية على حدودنا

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي الاثنين، إن أنقرة من خلال عملية "درع الربيع" ستمنع إقامة "دويلة إرهابية" أو وقوع "مأساة إنسانية" على حدود تركيا. [TRT عربي]

وشدّد أُقطاي في تغريدة، على أن الشعب التركي يخوض نضالاً شاقّاً في إدلب وسراقب وتل أبيض من أجل الحفاظ على بقاء دولته، وأكّد أن الجيش التركي سيواصل بحزم كفاحه الأسطوري داخل الحدود وخارجها. [TRT عربي]

وأوضح أُقطاي أن "عملية درع الربيع شأنها شأن درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، ستمنع إقامة دويلة إرهابية أو وقوع مأساة إنسانية على حدودنا". [الأناضول]