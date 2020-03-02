قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي الاثنين، إن أنقرة من خلال عملية "درع الربيع" ستمنع إقامة "دويلة إرهابية" أو وقوع "مأساة إنسانية" على حدود تركيا.

وشدد أقطاي في تغريدة، على أن الشعب التركي يخوض نضالاً شاقاً في إدلب وسراقب وتل أبيض من أجل الحفاظ على بقاء دولته، وأكد أن الجيش التركي سيواصل بحزم كفاحه الأسطوري داخل الحدود وخارجها.

وأوضح أقطاي أن "عملية درع الربيع شأنها شأن درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، ستمنع إقامة دويلة إرهابية أو وقوع مأساة إنسانية على حدودنا".

وباشرت تركيا تنفيذ عملية عسكرية باسم "درع الربيع"، ضد قوات النظام السوري في إدلب، رداً على اعتداء الأخيرة على القوات التركية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34 جندياً.