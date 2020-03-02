أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في المملكة، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي في مؤتمر صحفي الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، لتونسي مقيم في إيطاليا عاد إلى البلاد الأربعاء الماضي، من دون أن تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس.

بدوره، أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر في مؤتمر صحفي الاثنين، تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد، لمواطن قدم من إيطاليا قبل 16 يوماً، وأضاف: "وُضع المصاب في العزل الطبي تحت إشراف فريق مختص".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 7 حالات، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة الاثنين، تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد المصابين 13.

وفي العراق، سُجّلت الاثنين، إصابتان مؤكدتان جديدتان في بغداد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 21 منذ ظهور أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي، وهم لأشخاص قدموا جميعاً من إيران.

من جهتها، أفادت مديرية الصحة العامة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق الاثنين، أنه حُجر على أكثر من 1000 مشتبه بإصابته بالفيروس في مراكز صحية خاصة.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقاً في 66 دولة بينها 12 دولة عربية هي الكويت والبحرين والإمارات والعراق وعُمان ولبنان ومصر والجزائر وقطر والأردن وتونس والسعودية.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس.