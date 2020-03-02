قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك الاثنين، إن إطلاق اليونان قنابل الغاز والصوتية على المهاجرين وقتلها أحدهم يعد نهجاً غير إنساني.

وجاء ذلك بعد تداول أنباء عن مقتل مهاجر سوري برصاص الأمن اليوناني أثناء محاولته عبور المناطق الحودية طلباً للجوء، فيما تشير الأنباء وتثبت الصور والمشاهد التي يتناقلها نشطاء ووسائل إعلام إلى أن القوات اليونانية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على المهاجرين وتستخدم العنف لصدهم.

وأضاف جليك في سياق آخر، أن عدم إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا وعدم التزام الحلفاء تعهداتهم كان سبباً في تعرُّض 4 ملايين شخص للظلم.

وقال: "إلى جانب سياستنا الداعمة لوحدة أراضيها فإننا نرى أن سوريا ملك للسوريين لا للأسد".

وأشار إلى أنه "لا توجد أي قاعدة تبرر عدوان النظام السوري".