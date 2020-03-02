أعلنت تركيا الاثنين، تحييد 32 إرهابياً من تنظيم YPG/PKK الإرهابي، أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة نبع السلام بمنطقة شرق نهر الفرات في سوريا من الجهة الجنوبية، حسب ما جاء في تغريدة لوزارة الدفاع التركية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 17 عنصراً إرهابياً آخرين من تظيم PKK\YPG أثناء إعدادهم لهجوم ضد منطقة درع الفرات وسبعة آخرين كانوا يحاولون التسلل إلى منطقة غصن الزيتون شمالي سوريا.

وكان الجيش التركي أطلق في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علّق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي في 22 من الشهر ذاته.