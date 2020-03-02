قالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن تصاعد القتال في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، أدى إلى نزوح آلاف المدنيين خلال 24 ساعة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تغريدة، أن "آلاف المدنيين نزحوا نتيجة الاشتباكات العنيفة في الجوف"، ودعا "الأطراف المتحاربة إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين".

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن (حكومية)، أن عشرات الآلاف من النازحين يواجهون "وضعاً مأساوياً بعد أن أجبرهم التصعيد العسكري في محافظة الجوف على النزوح إلى محافظة مأرب المتاخمة".

وكانت جماعة الحوثي سيطرت، الأحد، على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف شمالي البلاد المحاذية للسعودية بعد معارك مع القوات الحكومية، حسب وكالة الأناضول.

وجاءت سيطرة الحوثيين على الحزم بعد أسابيع من سيطرتهم على مساحات واسعة من مديرية نهم الجبلية، التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

وبالسيطرة على معظم المحافظة ومديريّاتها تُصبح ثالث محافظة يمنية ملاصقة للسعودية تُسيطر عليها قوات الحوثي بعد محافظتي صعدة وحجة.