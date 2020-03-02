سياسة
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أردوغان: مصير قوات النظام السوري الهلاك إن لم تنسحب إلى النقاط التي حددناها
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمة ألقاها الاثنين، متحدثاً عن تطورات عملية "درع الربيع"، إن قوات النظام السوري سيكون مصيرها الهلاك، إن لم تنسحب إلى النقاط التي حددتها تركيا، مؤكداً أن العملية تستهدف فقط عناصر النظام السوري.
أردوغان: مصير قوات النظام السوري الهلاك إن لم تنسحب إلى النقاط التي حددناها
أردوغان يؤكد أن مصير قوات نظام الأسد سيكون الهلاك إن لم تنسحب إلى الحدود التي بيّنتها تركيا / AA
2 مارس 2020

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، أن "قوات النظام السوري إن لم تنسحب إلى الحدود التي وضحتها تركيا، فإن مصيرها سيكون الهلاك".

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام تجمع لحزب العدالة والتنمية الحاكم وتحدّث فيها عن آخر تطورات عملية "درع الربيع" العسكرية في إدلب، إن "ما خسره النظام من عناصر ومعدات وعربات حتى الآن ليس سوى مجرد بداية"، مضيفاً أن "العملية تستهدف فقط عناصر النظام السوري الذين هاجموا قواتنا، ولا نستهدف روسيا أو إيران".

ونوّه أردوغان بأن "تقارير اللجنة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، أظهرت ارتكاب النظام السوري جرائم حرب باستهدافها المدنيين والمنظمات الطبية".

ولفت الرئيس التركي إلى أن العملية نجحت حتى الآن في تحييد 2557 عنصراً من قوات النظام السوري.

وتابع: "نضال تركيا في سوريا ليس محاولة لكسب الأرض، ولا يهدف لتأمين قاعدة استراتيجية أو مذهبية في سوريا، فنحن نناضل من أجل حل الأزمة الإنسانية التي فتحت الباب أمام فرار ملايين الأشخاص نحو بلادنا، وكذلك ضمان أمن أراضينا".

وفيما يتعلق بقرار أنقرة فتح الحدود مع أوروبا أمام اللاجئين، قال أردوغان: "عندما فتحنا أبوابنا أمام اللاجئين نحو أوروبا، انهمرت علينا الاتصالات الهاتفية لإغلاق الأبواب. هذه المسألة حُسمت والأبواب فُتحت ولن تُغلق مجدداً، وستتحملون نصيبكم من هذه الأعباء".

وأشار أردوغان إلى أن "تركيا تتحمل عبء اللاجئين وحدها منذ 9 سنوات، وبعد أن فتحنا الأبواب الآن يطالبون بإغلاقها، انتهى عصر التضحية من طرف واحد، هذا الأمر انتهى".

وفي وقتٍ سابق من الأحد، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن بلاده بالتعاون مع فصائل المعارضة المعتدلة أطلقت في 27 فبراير/شباط الماضي، عملية "درع الربيع" العسكرية، للرد على هجمات نظام الأسد على نقاط المراقبة التركية.

والخميس أعلنت تركيا استشهاد 34 جندياً إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

مصدر:TRT عربي
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