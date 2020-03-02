ذكر تقرير لجنة تقصّي الحقائق الأممية، الاثنين أن الغارات التي يشنها سلاح الجو الروسي على مناطق المدنيين بإدلب تُعد بمثابة جرائم حرب.

وأشار التقرير إلى أن استهداف نظام الأسد المدنيين بالرصاص الحي مرات عديدة يشير إلى تورطه في جرائم حرب.

كما أفاد أن مناطق سيطرة تنظيم (PKK/YPG) في سوريا شهدت انتهاكات لحقوق المدنيين بمن في ذلك الأطفال.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه إدلب وأريافها توتراً غير مسبوق، جرّاء تصعيد قوات النظام وداعميه، واستيلائها على مدن وقرى داخل "منطقة خفض التصعيد"، ما أسفر عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين نحو الحدود السورية-التركية.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

وعلى الرغم من تفاهمات لاحقة أُبرِمت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و790 ألف آخرين، إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية.