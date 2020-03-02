سياسة
3 دقيقة قراءة
كورونا تتسبب بوفاة مسؤول كبير.. هل انتقلت العدوى لقيادات عليا بإيران؟
أعلنت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء وفاة محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، جرّاء إصابته بفيروس كورونا الجديد. وذلك بعد نقله إلى مستشفى "مسيح دانشوري" بالعاصمة طهران. ويعد محمدي واحداً من مسؤولين إيرانيين عديدين أصيبوا بالفيروس.
كورونا تتسبب بوفاة مسؤول كبير.. هل انتقلت العدوى لقيادات عليا بإيران؟
وفاة عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محمد مير محمدي جراء إصابته بفيروس كورونا الجديد
2 مارس 2020

أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية الاثنين، وفاة محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، جرّاء إصابته بفيروس كورونا الجديد، الأمر الذي أثار مخاوف وتساؤلات حول إمكانية انتشار العدوى في صفوف أعضاء المجمع والمستويات القيادية العليا في البلاد.

وقالت وكالة إرنا الإيرانية، إن محمدي البالغ من العمر 72 عاماً، توفي في مستشفى "مسيح دانشوري" بالعاصمة طهران، التي نُقِل إليها لتلقي العلاج بعد إصابته بالعدوى الفيروسية.

وشغل محمدي منصب نائب في البرلمان عن محافظة قُم في الدورتين السادسة والسابعة، قبل أن يعيّن في 2018 عضواً في مجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي يضطلع بتقديم المشورة للمرشد علي خامنئي.

يُذكر أن والدة محمدي تُوفيت قبل أيام في قم، جرّاء إصابتها بالفيروس نفسه.

ووفقاً للموقع الرسمي لمجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، حضر محمدي جلسة موسعة لأعضاء المجلس، ضمت كبار المسؤولين الإيرانيين، وترأسها رئيس المجلس صادق لاريجاني، في فبراير/شباط الماضي.

ويعني ذلك أن محمدي يحتمل انه كان يحمل عدوى الفيروس القاتل خلال حضوره الاجتماع الأخير للمجمع، لا سيما وأن التقديرات الطبية تشير إلى أن فترة حضانة الفيروس قد تمتد من أسبوعين إلى 4 أسابيع، الأمر الذي أثار المخاوف حول إمكانية انتشار العدوى لدى مسؤولين آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 1501، فيما بلغ عدد الوفيات 66.

ومن بين المسؤولين الإيرانيين المصابين بالفيروس رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان مجتبى ذو النور، و5 أعضاء في البرلمان، ونائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار، و نائب وزير الصحة إيرج حريرجي، وعميد كلية الطب في محافظة قم محمد رضا قدير .

وظهر فيروس كورونا في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقاً في أكثر من 63 دولة، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us