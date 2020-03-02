سياسة
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بالصور.. رحلة اللاجئين إلى أوروبا تعترضها الحواجز اليونانية
شاهد بالصور يواصل اللاجئون والمهاجرون توافدهم نحو معبر بازار كوله التركي بولاية أدرنة شمال غربي تركيا للعبور منها إلى الدول الأوروبية، ووزير الداخلية التركي يؤكد مغادرة أكثر من 100 ألف مهاجر تركيا باتجاه أوروبا.
بالصور.. رحلة اللاجئين إلى أوروبا تعترضها الحواجز اليونانية
يواصل اللاجئون والمهاجرون توافدهم إلى ولاية أدرنة شمال غربي تركيا / TRT Arabi
2 مارس 2020

يواصل اللاجئون والمهاجرون توافدهم إلى ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، بهدف العبور منها إلى الدول الأوروبية، حيث أفاد وزير الداخلية التركي، الاثنين أن أكثر من 100 ألف مهاجر غادروا البلاد باتجاه أوروبا.

ويلجأ بعض المهاجرين إلى اجتياز الحدود على متن زوارق أو سباحةً، عبر بحر إيجه أو نهر مريج (إفروس) الفاصل بين البلدين.

كيفتعاملتالسلطات اليونانية؟

أقامت السلطات اليونانية حواجز أمام معبر "كاستانيس" الحدودي مع تركيا في منطقة "إفروس" اليونانية، ولجأت إلى استخدام القوة والغاز المسيل للدموع ضد المهاجرين ممن حاولوا اجتياز الأسلاك الشائكة على حدودها.

في المقابل ينتظر اللاجئون أمام معبر "بازار كولي" الحدودي في مدينة أدرنة التركية.

كما نشرت اليونان جنودها على امتداد الحدود من تركيا لمنع اللاجئين من عبور الأسلاك الشائكة.

كيفيقضياللاجئونليلتهمأمامالمعبر؟

بدأ اللاجئون التدفق إلى الحدود الغربية لتركيا منذ مساء الخميس الماضي، وحتى اليوم يقضون ليلتهم الثالثة أمام الحدود اليونانية في أجواء باردة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكداً أن تركيا لا طاقة لها باستيعاب موجة هجرة جديدة.

مصدر:TRT عربي
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