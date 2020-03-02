سياسة
2 دقيقة قراءة
ارتفاع عدد وفيات كورونا حول العالم إلى 3044
وصل عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 3 آلاف و44 وتجاوز عدد المصابين به 89 ألفاً في أكثر من 60 دولة وسجلت الصين أعلى عدد من الوفيات والذي تجاوز 2000 شخص.
ارتفاع عدد وفيات كورونا حول العالم إلى 3044
وصل عدد وفيات فيروس كورونا المستجد 3 آلاف و44 فيما تجاوز عدد المصابين به 89 ألفاً / AFP
2 مارس 2020

بلغ عدد وفيات فيروس كورونا المستجد المنتشر في أكثر من 60 دولة، حتى صباح الاثنين 3 آلاف و44 فيما تجاوز عدد المصابين به 89 ألفاً.

وحسب البيانات الرسمية، سجلت الصين 2912 حالة وفاة، و54 في إيران، و34 في إيطاليا، و22 في كوريا الجنوبية، و12 في اليابان ووقوع حالتي وفاة في كل من هونغ كونغ، وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وحالة وفاة واحدة في كل من تايوان والفلبين وأستراليا وتايلاند.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في البر الرئيسي الصيني 80 ألفاً و26 شخصاً، و98 في هونغ كونغ، و10 في ماكاو، و40 في تايوان.

فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تشخيص إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل عدد المصابين في إسرائيل إلى 10 حالات، وأشارت إلى أنّ المصابَين الأخيرَين، كانا عائدين من إيطاليا.

وأعلنت إندونيسيا، الاثنين تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد لامرأة تبلغ من العمر 64 عامًا وابنتها 31 عاماً، واللتان كانتا على اتصال بسائح ياباني في 27 فبراير/شباط الفائت، خلال زيارتهما لماليزيا.

ونهاية يناير الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقاً في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسمياً منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.‎

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us