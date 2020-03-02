بلغ عدد وفيات فيروس كورونا المستجد المنتشر في أكثر من 60 دولة، حتى صباح الاثنين 3 آلاف و44 فيما تجاوز عدد المصابين به 89 ألفاً.

وحسب البيانات الرسمية، سجلت الصين 2912 حالة وفاة، و54 في إيران، و34 في إيطاليا، و22 في كوريا الجنوبية، و12 في اليابان ووقوع حالتي وفاة في كل من هونغ كونغ، وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وحالة وفاة واحدة في كل من تايوان والفلبين وأستراليا وتايلاند.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في البر الرئيسي الصيني 80 ألفاً و26 شخصاً، و98 في هونغ كونغ، و10 في ماكاو، و40 في تايوان.

فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تشخيص إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل عدد المصابين في إسرائيل إلى 10 حالات، وأشارت إلى أنّ المصابَين الأخيرَين، كانا عائدين من إيطاليا.

وأعلنت إندونيسيا، الاثنين تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد لامرأة تبلغ من العمر 64 عامًا وابنتها 31 عاماً، واللتان كانتا على اتصال بسائح ياباني في 27 فبراير/شباط الفائت، خلال زيارتهما لماليزيا.

ونهاية يناير الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقاً في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسمياً منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.‎